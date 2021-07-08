Собянин допустил открытие некоторых объектов на открытом воздухе
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге допустил возможность открытия некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе.
«Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно)», - написал он в своем блоге.
По его словам, в последние дни ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется. Также он отметил небольшое снижение числа выявляемых случаев заболевания по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю поменять Черчесова на Собянина!В зарплате не потеряют!
Какое счастье. Собянин разрешил москвичам дышать свежим воздухом. Благодетель. Ни у кого нога не чешется ? Пинка ему никто дать не хочет ?
А кто создал этот невероятный поток в таком ограниченном пространстве?Не те ли неадекваты с полоумными идеями о мегаполисах и агломерациях в 50 млн человек?
Панику нагнали,запуганное стадо толпой побежало на вакцинацию.Вожжи пора отпускать,а то уже до выборов всего пару месяцев осталось...
Он на метро не ездит,вот и не в курсе. А,вообще-то ,всё говорит о том,что человек всё более теряет адекватность,ещё чуть-чуть,и пора будет приглашать спец бригаду помощников в белых халатах или...в мундирах-как Аллах кости бросит.