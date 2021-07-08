Собянин допустил открытие некоторых объектов на открытом воздухе

15:27 8.07.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге допустил возможность открытия некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе.

«Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно)», - написал он в своем блоге.

По его словам, в последние дни ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется. Также он отметил небольшое снижение числа выявляемых случаев заболевания по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.