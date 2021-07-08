Собянин допустил открытие некоторых объектов на открытом воздухе

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге допустил возможность открытия некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе.

«Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно)», - написал он в своем блоге.

По его словам, в последние дни ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется. Также он отметил небольшое снижение числа выявляемых случаев заболевания по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.07.2021, 19:21
    Гость: stalker

    Какое счастье. Собянин разрешил москвичам дышать свежим воздухом. Благодетель. Ни у кого нога не чешется ? Пинка ему никто дать не хочет ?

  3. 08.07.2021, 18:44
    Гость: стесняюсь спросить

    А кто создал этот невероятный поток в таком ограниченном пространстве?Не те ли неадекваты с полоумными идеями о мегаполисах и агломерациях в 50 млн человек?

  4. 08.07.2021, 17:58
    Гость: все логично

    Панику нагнали,запуганное стадо толпой побежало на вакцинацию.Вожжи пора отпускать,а то уже до выборов всего пару месяцев осталось...

  5. 08.07.2021, 17:34
    Гость: для аналаговнет!

    Он на метро не ездит,вот и не в курсе. А,вообще-то ,всё говорит о том,что человек всё более теряет адекватность,ещё чуть-чуть,и пора будет приглашать спец бригаду помощников в белых халатах или...в мундирах-как Аллах кости бросит.

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