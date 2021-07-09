В России предложили ввести новые штрафы за загрязнение воздуха

Минприроды разработало законопроект, который вводит ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Как пишет газета "Известия", документ предусматривает внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). 

Штрафные санкции предусматриваются документом за отказ представить сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, за необеспечение доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, за непредставление предложений по квотам выбросов.

Штраф для должностных лиц составит 20 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс рублей. При повторном нарушении штраф составит 500 тысяч рублей. 

В ведомстве отмечают, что законопроект разработан в соответствии с поручением вице-премьера Виктории Абрамченко. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2021, 16:06
    Гость: Николай

    Ну здесь как - если пернул (т.е. загрязнил воздух) как частное лицо - это одно дело, а вот ежели как представитель партии власти, то так и должно! а не согласен - экстремист! Дубинкой тебя полицайской.

  2. 09.07.2021, 16:03
    Гость: Какое дерьмо заправляют в самолеты

    Что хвосты от выбросов висят часами,может и повидло от этого?перед очередной вспышкой все небо было в трассах,потом неделю чистое небо,сейчас опять одиночные хвосты

  5. 09.07.2021, 12:56
    Гость: Добрый селянин

    Во всей этой мутоте главное слово - штраф. И весь набор букв выстраивается исключительно за ради этого такого нежного для уха чиновников из доильных аппаратов правительства РФ слова. Одно извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль с ветром в сторону России - во где экологическая катастрофа. Кого в этом случае штрафовать, когда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всё небо и земля в дыме, пылюке, пепле и саже???

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Вакцинация
Уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Минздрав назвал неизвестным
Марат Шакирзянович Хуснуллин
Месть Марата Хуснуллина
«В последнее время Москва прощает слишком многих и слишком за многое. За слова, за оскорбления»
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Избранное
Что стоит за демаршем Лаврова?
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
День Победы и «мягкая сила» России
ТОП-7 вариантов инвестирования небольшой суммы
«Нам же эту глыбу никогда не победить!»: ответит ли за смертельное ДТП сын брянского чиновника
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
«Российская элита хотела верности от потенциальных сателлитов, но не готова была за эту верность платить»
Климатическое оружие: железные дровосеки – хозяева океанов
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО