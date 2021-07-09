В России предложили ввести новые штрафы за загрязнение воздуха
Минприроды разработало законопроект, который вводит ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Как пишет газета "Известия", документ предусматривает внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Штрафные санкции предусматриваются документом за отказ представить сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, за необеспечение доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, за непредставление предложений по квотам выбросов.
Штраф для должностных лиц составит 20 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс рублей. При повторном нарушении штраф составит 500 тысяч рублей.
В ведомстве отмечают, что законопроект разработан в соответствии с поручением вице-премьера Виктории Абрамченко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну здесь как - если пернул (т.е. загрязнил воздух) как частное лицо - это одно дело, а вот ежели как представитель партии власти, то так и должно! а не согласен - экстремист! Дубинкой тебя полицайской.
Что хвосты от выбросов висят часами,может и повидло от этого?перед очередной вспышкой все небо было в трассах,потом неделю чистое небо,сейчас опять одиночные хвосты
Сарайчик подземный надо доремонтировать
«Взбесившийся принтер» больше ни на что не способен////
Во всей этой мутоте главное слово - штраф. И весь набор букв выстраивается исключительно за ради этого такого нежного для уха чиновников из доильных аппаратов правительства РФ слова. Одно извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль с ветром в сторону России - во где экологическая катастрофа. Кого в этом случае штрафовать, когда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всё небо и земля в дыме, пылюке, пепле и саже???