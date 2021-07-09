В России предложили ввести новые штрафы за загрязнение воздуха

10:45 9.07.2021

Минприроды разработало законопроект, который вводит ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Как пишет газета "Известия", документ предусматривает внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Штрафные санкции предусматриваются документом за отказ представить сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, за необеспечение доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, за непредставление предложений по квотам выбросов.

Штраф для должностных лиц составит 20 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс рублей. При повторном нарушении штраф составит 500 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что законопроект разработан в соответствии с поручением вице-премьера Виктории Абрамченко.