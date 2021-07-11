В МИД России осудили Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах

19:02 11.07.2021

Россия осуждает Францию за дискриминационные заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в воскресенье Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае, пишет ТАСС.

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - написала она.

Официальный представитель российского МИД считает, что с учетом того, что это не первое подобное высказывание французского дипведомства, это не личное мнение Бона, а политическая позиция страны. Захарова также подчеркнула, что французское внешнеполитическое ведомство не вправе диктовать странам, какими препаратами прививаться. "Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - указала она.

По словам дипломата, такие высказывания демонстрируют, что МИД Франции "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину". "Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", - продолжила она.

Захарова также обратила внимание, что глава комитета Франции по вакцине от ковида Мари-Поль Кьени заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог - директор по исследованиям французского медицинского научно-исследовательского института INSERM", - заключила официальный представитель МИД РФ.