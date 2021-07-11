В МИД России осудили Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия осуждает Францию за дискриминационные заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса. Об этом  написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в воскресенье Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае, пишет ТАСС.

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - написала она.

Официальный представитель российского МИД считает, что с учетом того, что это не первое подобное высказывание французского дипведомства, это не личное мнение Бона, а политическая позиция страны. Захарова также подчеркнула, что французское внешнеполитическое ведомство не вправе диктовать странам, какими препаратами прививаться. "Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - указала она.

По словам дипломата, такие высказывания демонстрируют, что МИД Франции "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину". "Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", - продолжила она.

Захарова также обратила внимание, что глава комитета Франции по вакцине от ковида Мари-Поль Кьени заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог - директор по исследованиям французского медицинского научно-исследовательского института INSERM", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.07.2021, 01:35
    Гость: Гость

    «Мать руководителя Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза», депутата партии «Единая Россия» Николая Николаева скончалась после вакцинации от коронавируса. Об этом единоросс сообщил в своем telegram-канале. «Похоронили маму… Я не знаю – вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации – одно или другое – это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни», – написал Николай Николаев».

  3. 11.07.2021, 23:18
    Гость: прежде к другим цепляться

    неплохо для начала на себя оборотиться.
    В РФ три вакцины. А усиленно рекламируется только ОДНА.
    Ну вы меня поняли, гинцбергский Спутник ВИ, как они его называют.
    В рекламной кампании участвует сам президент.
    Негоже ему было заявлять что он Спутником.....
    Прям картельный сговор какой-то...

  4. 11.07.2021, 22:26
    Гость: как

    как сами дискриминируют не ширнутых так это их не беспокоит, а как им бабло мешают стричь - так сразу осуждают.

  5. 11.07.2021, 22:00
    Гость: Alex203

    Зато французский МИД отчётливо продемонстрировал что вакцина - вопрос сугубо политический, а на здоровье людей они плевать хотели.

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