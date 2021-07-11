На женщину, жестко задержанную в МФЦ полицией, завели уголовное дело

В Москве на Валентину Муженскую, которую за отказ надеть маску сотрудники полиции практически выволокли из МФЦ на улице Куусинена в состоянии обморока, завели уголовное дело. Об этом "Новой газете" рассказал ее адвокат Олег Ярошик. Дело заведено по ст. 318 УК  - "Применение насилия в отношении сотрудника власти". По информации издания, она должна явиться на допрос 23 июля.

25 июня 52-летняя москвичка Валентина Муженская, сидевшая в очереди в МФЦ, почувствовала себя нехорошо из-за жары и сняла маску. Особо бдительные сотрудники МФЦ вызвали полицию. Когда сотрудники полиции приехали, женщина уже была в маске, но это их не остановило.

На кадрах видео женщина сопротивляется полицейским, заламывающим ей руки, она говорит, что у нее в машине дочь. В какой-то момент она прекращает борьбу и повисает на руках одного из сотрудников. Её продолжают волочь к полицейской машине.

"Она без сознания, вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же!" — кричит одна из очевидиц. 

По факту этого грубого задержания Валентина Муженская зафиксировала в медицинском учреждении синяки, ушибы, ссадины на руках и ногах и написала заявления в Следственный комитет и МВД.

В пресс-службе МВД заявили, что женщина не жаловалась на плохое самочувствие, сознание не теряла и отказалась от вызова скорой помощи. При этом ее адвокат утверждает, что медицинскую помощь ей не предлагали.

В МВД также пояснили, что после того как полицейские попросили женщину соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима, она в ответ "начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя".  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2021, 22:01
    Гость: Но выйди у себя в Киеве на протест в защиту Медведчука,

    попадёшь в лапы СБУ - аналога ГЕСТАПО где НЕТ НИКАКОГО ПРАВОСУДИЯ и в застенках которого без суда и следствия люди - антимайдановцы сидят более 7 лет, где их пытают, а некоторых и в живых нет.
    Слабо попротеставать у себя в Киеве?
    --
    Александр из Берлина

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