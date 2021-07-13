РФПИ ожидает получения одобрения «Спутника V» от ВОЗ осенью
В Российском фонде прямых инвестиций рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину от COVID-19 «Спутник V» в сентябре или октябре этого года. Об этом сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.
«Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ», – приводит его слова ТАСС.
В июне текущего года замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и ВОЗ признают «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. По его словам, представители организаций приезжали в РФ и инспектировали результаты клинических исследований и производственные площадки. Позднее Всемирная организация здравоохранения опубликовала замечания по работе одной из них.
Препарат «Спутник V» был зарегистрирован первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом, как заявляется, он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина одобрена в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если в международных организациях сидят преставители западных стран, то не жди игры по честным правилам, уверен вакцину не признают.
голикова сможет еще больше срубить бабок на вакцине.
данну? ее уже одобрили! Ширяют всем кому ни попадя. Поезд ушел, кушайте с булочкой! Спутник-шпион, мля..
Ну очень хочется признания вакцины западом,а все эти люди,страны это вторично.