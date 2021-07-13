РФПИ ожидает получения одобрения «Спутника V» от ВОЗ осенью

14:35 13.07.2021

В Российском фонде прямых инвестиций рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину от COVID-19 «Спутник V» в сентябре или октябре этого года. Об этом сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.

«Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ», – приводит его слова ТАСС.

В июне текущего года замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и ВОЗ признают «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. По его словам, представители организаций приезжали в РФ и инспектировали результаты клинических исследований и производственные площадки. Позднее Всемирная организация здравоохранения опубликовала замечания по работе одной из них.

Препарат «Спутник V» был зарегистрирован первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом, как заявляется, он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина одобрена в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.