РФПИ ожидает получения одобрения «Спутника V» от ВОЗ осенью

Сертификат о прививке © KM.RU, Наталья Ступникова

В Российском фонде прямых инвестиций рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину от COVID-19 «Спутник V» в сентябре или октябре этого года. Об этом сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.

«Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ», – приводит его слова ТАСС.

В июне текущего года замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и ВОЗ признают «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. По его словам, представители организаций приезжали в РФ и инспектировали результаты клинических исследований и производственные площадки. Позднее Всемирная организация здравоохранения опубликовала замечания по работе одной из них.

Препарат «Спутник V» был зарегистрирован первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом, как заявляется, он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина одобрена в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 17:29
    Гость: Алексей

    Если в международных организациях сидят преставители западных стран, то не жди игры по честным правилам, уверен вакцину не признают.

  3. 13.07.2021, 15:28
    Гость: alex

    данну? ее уже одобрили! Ширяют всем кому ни попадя. Поезд ушел, кушайте с булочкой! Спутник-шпион, мля..

  4. 13.07.2021, 15:17
    Гость: фёдор

    Ну очень хочется признания вакцины западом,а все эти люди,страны это вторично.

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