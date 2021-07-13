В Санкт-Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко

14:23 13.07.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

В приветственной речи Владимир Путин отметил, что Белоруссия остается для России "большим и надежным партнёром в сфере экономики".

"Надо сказать, что, несмотря на коронавирус, на другие «инфекции», в том числе связанные с внешними вызовами – я имею в виду всякие санкционные события, – Республика [Беларусь] обслуживает все кредиты. Более того, мне только что Правительство доложило, на 2,5 процента сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда, то есть в этом смысле Беларусь – надёжный, стабильный партнёр", - заявил российский лидер.

В ходе встречи главы государств намерены обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международные проблемы.