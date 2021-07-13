В Санкт-Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

В приветственной речи Владимир Путин отметил, что Белоруссия остается для России "большим и надежным партнёром в сфере экономики". 

"Надо сказать, что, несмотря на коронавирус, на другие «инфекции», в том числе связанные с внешними вызовами – я имею в виду всякие санкционные события, – Республика [Беларусь] обслуживает все кредиты. Более того, мне только что Правительство доложило, на 2,5 процента сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда, то есть в этом смысле Беларусь – надёжный, стабильный партнёр", - заявил российский лидер. 

В ходе встречи главы государств намерены обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международные проблемы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 18:21
    Гость: Апостол Андрей

    Никто им помогать не собирался с самого начала. Это для таких лохов как ты. Паспорта дали, пусть приезжают в Россию. И вопрос решается на ура!!
    Может тебе, русскому в Германии помочь?? Ну там прислать из нашего военторга пару гаубиц, чтобы темные на улице не приставали????

  2. 13.07.2021, 18:16
    Гость: Это 3-х процентное существо представляет лишь себя...

    но не белорусов, все белорусское ему чуждо, начиная языка и культуры. Человек без роду и племени (отец цыган, мать украинка), год рождения 1951-й, а утверждает что его отец " героически погиб на фронте" в 1945 году. Думаю, прием ему нужно было организовать в кунсткамере Санкт-Петербурга, да там и оставить...как страшилку

  3. 13.07.2021, 17:59
    Гость: Гимн Беларуси (сл.А.Г.Лукашенко)

    -Сами мы не местные!
    Отстали от поезда
    Дети болеют, вот и справка есть.
    Поможите, люди добрые, захристаради, чем можете.
    Дай миллиардик!Дай миллиардик!

  4. 13.07.2021, 17:18
    Гость: прохожий

    И что он у Вас, лично, просил? Просто так Вы раздаете Ходорковским, Васильевым, Чубайсам - список можно продолжать до бесконечности.

  5. 13.07.2021, 17:16
    Гость: Иван

    БЕЛАРУСЬ ни на каких правах не войдет в состав России. Неужели не поняли. Лучше помогите русским на Донбассе или думаете, что выдали паспорта и всё?

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