В Санкт-Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
В приветственной речи Владимир Путин отметил, что Белоруссия остается для России "большим и надежным партнёром в сфере экономики".
"Надо сказать, что, несмотря на коронавирус, на другие «инфекции», в том числе связанные с внешними вызовами – я имею в виду всякие санкционные события, – Республика [Беларусь] обслуживает все кредиты. Более того, мне только что Правительство доложило, на 2,5 процента сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда, то есть в этом смысле Беларусь – надёжный, стабильный партнёр", - заявил российский лидер.
В ходе встречи главы государств намерены обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международные проблемы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никто им помогать не собирался с самого начала. Это для таких лохов как ты. Паспорта дали, пусть приезжают в Россию. И вопрос решается на ура!!
Может тебе, русскому в Германии помочь?? Ну там прислать из нашего военторга пару гаубиц, чтобы темные на улице не приставали????
но не белорусов, все белорусское ему чуждо, начиная языка и культуры. Человек без роду и племени (отец цыган, мать украинка), год рождения 1951-й, а утверждает что его отец " героически погиб на фронте" в 1945 году. Думаю, прием ему нужно было организовать в кунсткамере Санкт-Петербурга, да там и оставить...как страшилку
-Сами мы не местные!
Отстали от поезда
Дети болеют, вот и справка есть.
Поможите, люди добрые, захристаради, чем можете.
Дай миллиардик!Дай миллиардик!
И что он у Вас, лично, просил? Просто так Вы раздаете Ходорковским, Васильевым, Чубайсам - список можно продолжать до бесконечности.
БЕЛАРУСЬ ни на каких правах не войдет в состав России. Неужели не поняли. Лучше помогите русским на Донбассе или думаете, что выдали паспорта и всё?