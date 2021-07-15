Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить применение и ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо профсоюза главе Кабмина.

В документе отмечается, что работа летных экипажей существенно осложняется необходимостью регулярной сдачи ПЦР-тестов даже после вакцинирования российскими препаратами, так как они не одобрены, в частности, Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", — говорится в обращении.

В свою очередь, в аппарате кабмина заявили, что письмо пока не получено.

На сегодняшний день, российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрена в 68 государствах. С 4 марта препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в ЕС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 19:07
    Гость: stalker

    Если следовать вашей логике, то требование о прохождении ПЦР-тестов по прибытию за границу это инициатива самих летчиков, стюардесс и их руководства. С чего бы им с такой инициативой выступать, а потом жаловаться на усталость от этих процедур ? А заодно требовать вакцинации именно американскими и европейскими вакцинами, т.к. наши в Европе и в США не признают. Это только у вас такие сомнения возникли. Что не видно, чтобы другие так же думали.

  2. 15.07.2021, 18:11
    Гость: такиминадо

    Там проблема не в качестве самой вакцины, а в отсутствии должной сертификации у микробиологического производства, на котором она вырабатывается. А это очень долгий процесс.

  3. 15.07.2021, 17:41
    Гость: такиминадо

    Там проблема не в качестве самой вакцины, а в отсутствии должной сертификации у микробиологического производства, на котором она вырабатывается. А это очень долгий процесс.

  4. 15.07.2021, 17:29
    Гость: речи не мальчика. а мужа(истинно русского патриота)

    Наши пилоты при авиаперелетах в Европу должны ПЦР-тесты постоянно сдавать, т.к. там наши вакцины не одобряют, а мы их вакцины у себя должны разрешить к использованию.
    ?????????
    Любезный, а с каких... вы взяли, что ПЦР-тесты с российских летчиков им стюартдов
    ТРЕБОВАНИЕ ИМЕННО ЗАРУБЕЖНЫХ стран.
    Вряд ли при перелете Москва -Новосибирск от персонала не требуют тестов..

  5. 15.07.2021, 15:53
    Гость: tot64

    Так кто страдает двойной моралью ?
    Да, это вы, русские.
    Боитесь что миллионы побегут вливать в себя западное зелье ?
    А то лезут со своим зельем в европы. В европах своей гадости полно.
    Своё девать будет некуда.

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