Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса
Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить применение и ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо профсоюза главе Кабмина.
В документе отмечается, что работа летных экипажей существенно осложняется необходимостью регулярной сдачи ПЦР-тестов даже после вакцинирования российскими препаратами, так как они не одобрены, в частности, Европейским агентством по лекарственным средствам.
"Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", — говорится в обращении.
В свою очередь, в аппарате кабмина заявили, что письмо пока не получено.
На сегодняшний день, российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрена в 68 государствах. С 4 марта препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если следовать вашей логике, то требование о прохождении ПЦР-тестов по прибытию за границу это инициатива самих летчиков, стюардесс и их руководства. С чего бы им с такой инициативой выступать, а потом жаловаться на усталость от этих процедур ? А заодно требовать вакцинации именно американскими и европейскими вакцинами, т.к. наши в Европе и в США не признают. Это только у вас такие сомнения возникли. Что не видно, чтобы другие так же думали.
Там проблема не в качестве самой вакцины, а в отсутствии должной сертификации у микробиологического производства, на котором она вырабатывается. А это очень долгий процесс.
Там проблема не в качестве самой вакцины, а в отсутствии должной сертификации у микробиологического производства, на котором она вырабатывается. А это очень долгий процесс.
Наши пилоты при авиаперелетах в Европу должны ПЦР-тесты постоянно сдавать, т.к. там наши вакцины не одобряют, а мы их вакцины у себя должны разрешить к использованию.
?????????
Любезный, а с каких... вы взяли, что ПЦР-тесты с российских летчиков им стюартдов
ТРЕБОВАНИЕ ИМЕННО ЗАРУБЕЖНЫХ стран.
Вряд ли при перелете Москва -Новосибирск от персонала не требуют тестов..
Так кто страдает двойной моралью ?
Да, это вы, русские.
Боитесь что миллионы побегут вливать в себя западное зелье ?
А то лезут со своим зельем в европы. В европах своей гадости полно.
Своё девать будет некуда.