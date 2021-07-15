Пилоты попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса

11:10 15.07.2021

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить применение и ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо профсоюза главе Кабмина.

В документе отмечается, что работа летных экипажей существенно осложняется необходимостью регулярной сдачи ПЦР-тестов даже после вакцинирования российскими препаратами, так как они не одобрены, в частности, Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", — говорится в обращении.

В свою очередь, в аппарате кабмина заявили, что письмо пока не получено.

На сегодняшний день, российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрена в 68 государствах. С 4 марта препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в ЕС.