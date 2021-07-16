Под Томском нашли исчезнувший пассажирский самолет Ан-28

16:19 16.07.2021

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, экипаж и пассажиры не пострадали.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. "Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - уточнили в пресс-службе МЧС России. На борту находились 19 человек.

По информации источника, при жесткой посадке Ан-28 перевернулся, у него повреждена носовая часть, а также стойка шасси.

В Сибирском авиационном центре сообщили, что их вертолет приземлился на месте жесткой посадки самолета, готовится эвакуация пассажиров. Дополнительно из Томска будут направлены еще вертолеты для эвакуации.

В связи с инцидентом три больницы в Томской области перевели в режим повышенной готовности.

По предварительным данным, пассажиры не получили серьезных травм.

Самолет пропал с радаров 16 июля во время перелета из города Кедровый в Томск, у него сработал аварийный маяк примерно в 160 км от населенного пункта Копашево. Воздушное судно принадлежало авиакомпании "Сибирская легкая авиация".

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает РБК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет либо штраф в размере 300 тыс. руб.