Под Томском нашли исчезнувший пассажирский самолет Ан-28
Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, экипаж и пассажиры не пострадали.
В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. "Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", - сказал собеседник агентства.
"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - уточнили в пресс-службе МЧС России. На борту находились 19 человек.
По информации источника, при жесткой посадке Ан-28 перевернулся, у него повреждена носовая часть, а также стойка шасси.
В Сибирском авиационном центре сообщили, что их вертолет приземлился на месте жесткой посадки самолета, готовится эвакуация пассажиров. Дополнительно из Томска будут направлены еще вертолеты для эвакуации.
В связи с инцидентом три больницы в Томской области перевели в режим повышенной готовности.
По предварительным данным, пассажиры не получили серьезных травм.
Самолет пропал с радаров 16 июля во время перелета из города Кедровый в Томск, у него сработал аварийный маяк примерно в 160 км от населенного пункта Копашево. Воздушное судно принадлежало авиакомпании "Сибирская легкая авиация".
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает РБК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет либо штраф в размере 300 тыс. руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если оба двигателя остановились примерно единовременно- проблема в топливе.
Ваныч, ну хоть Википедию читай!
Ан-28 - советский самолёт, производился в Омске, пока не отдали полякам. Моторы ТВД-10/20 никакого отношения к Украине не имеют!
Это "корыто" создавалось одновременно с чешским Л-410 и по всем параметрам было на порядок лучше последнего, только по экономичности проигрывало около 10%.
Твой чешский пепелац ОПАСЕН!
Во время сертификационных испытаний у него отвалился хвост - погиб смешанный экипаж: чех и наш испытатель из Гос НИИ ГА.
Л-410 - единственный в мире гражданский самолёт, которому при отказе одного двигателя на взлёте, особенно, на посадке, НЕ ХВАТАЕТ ПОПЕРЕЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Только наш постоянный прогиб перед "народными демократиями" привёл к тому, что этот урод прлучил-таки сертификат, для чего был придуман автомат АУК - ни одна уважающая себя авиационная держава не позволяла себе подобных механических фокусов на гражданской авиатехнике!
Теперь про производство в УЗГА.
Этот рем. завод действительно собирает Л-410-е, которые до этого были полностью построены и облётаны в Чехии на заводе LET, затем разобраны на агрегаты и на трейлерах перевезены в Екатеринбург. Таким образом, себестоимость каждого пепелаца, практически, удваивается. По русски такое производство называется ОБМАН!
Вань, если ты пишешь по зову сердца - валяй, неси пургу. А если - по должности, то твоё начальство должно лишить тебя, как минимум, одной звёздочки за откровенную халтуру.
на ил-114-300 потратили больше 25 млрд. с учетом того что это старинный ил-114-100 якобы модернизированный. Старая коробка с половиной устаревших агрегатов и даже без интерьера, хотя сотни миллионов на его создание растворились. А потом это корыто никому не нужно.
Вот вам весь Ан. Двигатели украинского производства остановились. Оба. Людям сказочно повезло. Попался хороший пилот. Ближайшая замена этому корыту Л-410, производство которых налажено на УЗГА. Где объём, чего сидим, чего ждём.
Самолеты АН летают в России с советских времен,им уже по 40 лет.Не пора ли этих старичков заменить новыми распиаренными российскими самолетами ИЛ-114.Что мешает?