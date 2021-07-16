Под Томском нашли исчезнувший пассажирский самолет Ан-28

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, экипаж и пассажиры не пострадали.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. "Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - уточнили в пресс-службе МЧС России. На борту находились 19 человек. 

По информации источника, при жесткой посадке Ан-28 перевернулся, у него повреждена носовая часть, а также стойка шасси. 

В Сибирском авиационном центре сообщили, что их вертолет приземлился на месте жесткой посадки самолета, готовится эвакуация пассажиров. Дополнительно из Томска будут направлены еще вертолеты для эвакуации.

В связи с инцидентом три больницы в Томской области перевели в режим повышенной готовности. 

По предварительным данным, пассажиры не получили серьезных травм. 

Самолет пропал с радаров 16 июля во время перелета из города Кедровый в Томск, у него сработал аварийный маяк примерно в 160 км от населенного пункта Копашево. Воздушное судно принадлежало авиакомпании "Сибирская легкая авиация".

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает РБК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет либо штраф в размере 300 тыс. руб.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.07.2021, 21:27
    Гость: Ну, ты сказал!

    Ваныч, ну хоть Википедию читай!
    Ан-28 - советский самолёт, производился в Омске, пока не отдали полякам. Моторы ТВД-10/20 никакого отношения к Украине не имеют!
    Это "корыто" создавалось одновременно с чешским Л-410 и по всем параметрам было на порядок лучше последнего, только по экономичности проигрывало около 10%.
    Твой чешский пепелац ОПАСЕН!
    Во время сертификационных испытаний у него отвалился хвост - погиб смешанный экипаж: чех и наш испытатель из Гос НИИ ГА.
    Л-410 - единственный в мире гражданский самолёт, которому при отказе одного двигателя на взлёте, особенно, на посадке, НЕ ХВАТАЕТ ПОПЕРЕЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Только наш постоянный прогиб перед "народными демократиями" привёл к тому, что этот урод прлучил-таки сертификат, для чего был придуман автомат АУК - ни одна уважающая себя авиационная держава не позволяла себе подобных механических фокусов на гражданской авиатехнике!
    Теперь про производство в УЗГА.
    Этот рем. завод действительно собирает Л-410-е, которые до этого были полностью построены и облётаны в Чехии на заводе LET, затем разобраны на агрегаты и на трейлерах перевезены в Екатеринбург. Таким образом, себестоимость каждого пепелаца, практически, удваивается. По русски такое производство называется ОБМАН!
    Вань, если ты пишешь по зову сердца - валяй, неси пургу. А если - по должности, то твоё начальство должно лишить тебя, как минимум, одной звёздочки за откровенную халтуру.

  3. 16.07.2021, 21:21
    Гость: Для и снова АН

    на ил-114-300 потратили больше 25 млрд. с учетом того что это старинный ил-114-100 якобы модернизированный. Старая коробка с половиной устаревших агрегатов и даже без интерьера, хотя сотни миллионов на его создание растворились. А потом это корыто никому не нужно.

  4. 16.07.2021, 19:45
    Гость: Иван Иваныч

    Вот вам весь Ан. Двигатели украинского производства остановились. Оба. Людям сказочно повезло. Попался хороший пилот. Ближайшая замена этому корыту Л-410, производство которых налажено на УЗГА. Где объём, чего сидим, чего ждём.

  5. 16.07.2021, 19:41
    Гость: и снова АН

    Самолеты АН летают в России с советских времен,им уже по 40 лет.Не пора ли этих старичков заменить новыми распиаренными российскими самолетами ИЛ-114.Что мешает?

Все комментарии (14)
Выбор читателей
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
Сборная Италии одержала победу над сборной Англии в финале Евро-2020
Возьмет ли Китай Россию на Луну?
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
Избранное
Кинопремьера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»: ты так любишь эти фильмы — мы вряд ли сможем быть вместе
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России
Банкам долги спишет государство, а с нас сдерут три шкуры коллекторы с Росгвардией
«Для США дебаты между кандидатами – важнейший элемент спектакля, отказываться от которого невозможно в принципе»
Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
Плюс дебилизация всей страны...
Советы начинающим водителям
Империя и народ
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму