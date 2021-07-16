Пушков высказался за запрет электросамокатов в РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что необходимо задуматься о запрете электросамокатов в России.

"Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным МВД РФ, с начала года количество аварий с участием электросамокатов увеличилось на 195%. Так, с января по май произошло 112 ДТП, в результате погибли 2 человека, 119 пострадали. Лидером по количеству таких аварий является Москва, где произошло 24 ДТП, далее следует Санкт-Петербург с 22 авариями с участием электросамокатов. 

Ранее, в четверг, в результате ДТП на Воробьевых горах в Москве погиб российский ученый, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев. 80-летний мужчина ехал на велосипеде, когда на него на большой скорости влетел электросамокат.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2021, 21:45
    Гость: Влад

    Пожалуй, тот случай, когда соглашусь с Пушковым!
    В Москве в парках и в центре города последние года 3 по тротуарам не пройти! Ездят эти дегенераты на самокатах и велосипедах. Причем контингент в основном - бородатые хипстеры с дебильной улыбкой - вечные мальчики-неудачники.

  3. 16.07.2021, 21:15
    Гость: demos

    А может запретить в России дураков?
    Шучу, шучу, конечно. Этак мы сразу впереди планеты всей станем, а куда тогда девать пушковых?

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