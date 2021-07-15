Правнук Тютчева погиб в Москве после столкновения с самокатом

20:34 15.07.2021

Правнук поэта Федора Тютчев, известный ученый-биолог Иван Пигарев погиб в результате ДТП с участием электросамоката, пишет РИА Новости со ссылкой на Институт проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый.

Происшествие произошло на велодорожке. Пигарев ездил на работу на велосипеде, транспортные средства столкнулись на встречных курсах.

"Вчера, по той информации, которая к нам пришла, <...> оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось", — заявили в Институте.

Следователи начали проверку после инцидента. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

В Институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый — автор гипотезы о самодиагностике организма в период сна — "висцеральной теории сна". По словам коллег, он был добрым и отзывчивым человеком. Ему было 80 лет.