Правнук Тютчева погиб в Москве после столкновения с самокатом
Правнук поэта Федора Тютчев, известный ученый-биолог Иван Пигарев погиб в результате ДТП с участием электросамоката, пишет РИА Новости со ссылкой на Институт проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый.
Происшествие произошло на велодорожке. Пигарев ездил на работу на велосипеде, транспортные средства столкнулись на встречных курсах.
"Вчера, по той информации, которая к нам пришла, <...> оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось", — заявили в Институте.
Следователи начали проверку после инцидента. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
В Институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый — автор гипотезы о самодиагностике организма в период сна — "висцеральной теории сна". По словам коллег, он был добрым и отзывчивым человеком. Ему было 80 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошо бы выяснить, кто виноват в столкновении, а потом поливать вокруг помоями.
И какая разница, кто чей внук?
Это не повод для преимущественного движения...
Талантливый и преданный науке учёный. Его "висцеральная теория сна" является ещё одним свидетельством того, что сон имеет важное биологическое значение, и раскрывает новую сторону работы мозга. Думаю, что его теорию ждут дальнейшие экспериментальные подтверждения и развитие и она займёт своё место как вклад российских учёных в мировую науку. XXI век - это век будущих прорывов в понимании работы мозга. Очень жаль Ивана Николаевича. Нелепая смерть. Он бы мог еще жить и трудится. Светлая ему память.
P.S. У нас импотентное государство, не способное оперативно реагировать на возникающие угрозы людям. Тон задают торговцы...
Не старые, не юные, но - идиоты. Без разума, без совести и безо всякого "пардона" к нам, нормальным людям.
Не старые, не юные, но - идиоты. Без разума, без совести и безо всякого "пардона" к нам, нормальным людям.
Безбашенная страна,хорошо что нельзя оружие ,как у нас продавать.