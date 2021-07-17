Чечня вышла в лидеры по сокращению продолжительности жизни

20:28 17.07.2021

Росстат назвал регионы, в которых за первый год пандемии наиболее существенно снижалась продолжительность жизни. В первой пятерке две северокавказские республики, которые всегда славились своими долгожителями, сообщает Росбалт.

В рейтинге Росстата первое место занимает Чечня. В регионе под руководством Рамзана Кадырова ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 5%. Это означает, что жители Чечни стали умирать раньше примерно на четыре года.

Антилидерами также стали Ненецкий автономный округ (3,8%), Липецкая область (3,7%), Дагестан (3,4%, или 2,7 года), а также Орловская область.

В целом по России продолжительность жизни снижалась везде. «Минус» составил 1,8 года, то есть теперь среднестатистический россиянин доживает только до 71,5 лет — это откат на пять лет назад, до величин 2015–2016 годов.

Единственным исключением стал Севастополь. Показатель там вырос, но не слишком значительно — на 0,05 года.

Ранее демографы признали, что население России катастрофически стареет и вымирает, а пандемия отбросила страну к периоду 15-летней давности.