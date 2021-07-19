В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию

09:00 19.07.2021

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам, прошедшим вакцинацию, пособия. Как сообщает RT, письмо с соответствующим предложением направлено на имя главы Минтруда России Олега Котякова.

Как отметил Власов, в ряде регионов руководство вводит подобные стимуляционные выплаты, однако на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", — предложил Власов в своем обращении, добавив, что это значительно поддержит пенсионеров и станет стимулом для них в вопросе вакцинаци от коронавируса.