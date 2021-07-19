В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам, прошедшим вакцинацию, пособия. Как сообщает RT, письмо с соответствующим предложением направлено на имя главы Минтруда России Олега Котякова.

Как отметил Власов, в ряде регионов руководство вводит подобные стимуляционные выплаты, однако на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса. 

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", — предложил Власов в своем обращении, добавив, что это значительно поддержит пенсионеров и станет стимулом для них в вопросе вакцинаци от коронавируса. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.07.2021, 12:51
    Гость: Ник

    А почему Госдума не утвердит ответственность за качество вакцины,материальную и уголовную ответственность фармкомпаний,врачей,должностных лиц в случае тяжелых побочных явлений и смерти пациентов при их вакцинировании? Это будет справедливо и не требовать с пациентов подписи о добровольной вакцинации,т.к.пациенты не являются специалистами в этой области и не могут сами оценивать риски для своего здоровья и жизни.

  2. 19.07.2021, 12:18
    Гость: Старый

    ГД все предлагает. Её бы сухари уже сушить, нарвались уже на статью о геноциде...

  3. 19.07.2021, 12:18
    Гость: Цитата

    Помидор вздохнул с облегчением и даже подарил Земляничке бумажку от конфеты.
    – Вот держи, – сказал он великодушно, – можешь облизать эту бумажку. Она сладкая, год назад в неё была завёрнута карамелька с ромом.

  4. 19.07.2021, 12:15
    Гость: ...

    Депутаты Госдумы заявили, что низкие пенсии у работавших всю жизнь россиян несправедливы. Верный знак, что скоро повысят пенсии депутатам, членам првительства и силовикам.

Все комментарии (15)
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© KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции
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