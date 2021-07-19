На создание в России «санитарного щита» будет выделено около 30 млрд рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Власти России планируют до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание "санитарного щита" страны, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы разработали проект "санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца - вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей", - приводит слова Голиковой ТАСС.

По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций и к 2024 году обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска.

Также планируется модернизировать существующие и простроить новые лаборатории, обеспечить биологическую безопасность страны. "Для 80% россиян станет доступна быстрая - в течение 24 часов - и качественная, своевременная диагностика инфекций", - отметила Голикова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2021, 01:51
    Гость: 37-й

    Что-то подобное было до 37-го года.
    Сталин, большинство из них пожалел, человек с большим сердцем был, вождь наш.
    Это детки и внуки «репрессированных» народ гноят.
    И теперь пожинаем милосердие Иосифа Весарионовича .

  2. 20.07.2021, 00:11
    Гость: за четыре дня

    разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца - вакцины против них.
    --- Очень смахивает на бред сивой кобылы в летнюю майскую ночь.
    Поверить в эту "собачатину" может только клинический идиот.
    Деньги разворуют, на этом всё и закончится.
    Почему все молчат??

  3. 20.07.2021, 00:06
    Гость: Макар

    Они постоянно крадут, без пауз. А это просто новый способ кражи денег.
    Только маловато что-то...

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