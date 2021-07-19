Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Роспотребнадзор запретил кандидатам и другим участникам избирательных процессов рукопожатия на участках для голосования или при посещении других электоральных мероприятий. Об этом сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на официальном сайте ЦИК РФ.

Согласно документу, запрещены любые "физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию" между людьми. Кроме того в помещениях запрещается употребление пиши и напитков за исключиением бутилированной воды. 

Всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут работать на выборах, рекомендовано заранее пройти вакцинацию от коронавируса.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.07.2021, 17:47
    Гость: Алексей В.

    Слов нет, ну это же полный дурдом!!! Скоро Роспотребнадзор станет определять кому какой цвет трусов носить. А своими непосредственными обязанностями они когда займутся?

  2. 19.07.2021, 17:12
    Гость: Наталия

    Сильный ход!
    А кто-нибудь знает, во сколько обходится содержание этого органа - Роспотребнадзора? Или хотя бы его верхушки? Из нашего, напомню, кармана. А то всё денег не хватает нормально пенсии проиндексировать. Может, там пошукать?

  3. 19.07.2021, 16:11
    Гость: Старый

    А запретить "избирательные участки" не пробовали? Бла-бла-бла, типа пандемия, типа караул, типа мы фсе умрём, никаких выборов, тусим прежним составом. Не пробовали?

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