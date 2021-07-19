Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

14:37 19.07.2021

Роспотребнадзор запретил кандидатам и другим участникам избирательных процессов рукопожатия на участках для голосования или при посещении других электоральных мероприятий. Об этом сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на официальном сайте ЦИК РФ.

Согласно документу, запрещены любые "физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию" между людьми. Кроме того в помещениях запрещается употребление пиши и напитков за исключиением бутилированной воды.

Всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут работать на выборах, рекомендовано заранее пройти вакцинацию от коронавируса.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.