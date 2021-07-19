\ Канцтовары подорожают к началу учебного года на 10-30%

16:43 19.07.2021

В августе магазины по продаже канцтоваров и товаров для школьников планируют поднять цены на весь ассортимент. Об этом сообщили «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ритейлеров. Рост цен обещают на 10-30 процентов в оптовом сегменте. Повышение цены продавцы будут вынуждены заложить в стоимость товаров на полках.

Представители крупных поставщиков «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, а также сети магазинов «Леонардо» подтвердили изданию рост оптовых цен на школьные товары. Больше всего в закупке у компаний подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы.

Рост закупочной стоимости связано с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. Оба вида продукции подрожали из-за дефицита, вызванного коронавирусом. В частности, полимеры используются при производстве медицинских масок, а также пластиковой посуды и упаковки, которые стали более востребованными из-за роста доставки товаров и готовой еды. Как отмечал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, из-за пандемии коронавируса выросло потребление салфеток, туалетной бумаги и других подобных изделий.

Помимо этого, высокие цены на полимерную продукцию вызваны удорожанием логистики, сбоями поставок на фоне пандемии и форс-мажорными остановками заводов в США.