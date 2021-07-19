Канцтовары подорожают к началу учебного года на 10-30%

Фото с сайта pexels.com

В августе магазины по продаже канцтоваров и товаров для школьников планируют поднять цены на весь ассортимент. Об этом сообщили «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ритейлеров. Рост цен обещают на 10-30 процентов в оптовом сегменте. Повышение цены продавцы будут вынуждены заложить в стоимость товаров на полках.

Представители крупных поставщиков «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, а также сети магазинов  «Леонардо» подтвердили изданию рост оптовых цен на школьные товары. Больше всего в закупке у компаний подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы.

Рост закупочной стоимости связано с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. Оба вида продукции подрожали из-за дефицита, вызванного коронавирусом. В частности, полимеры используются при производстве медицинских масок, а также пластиковой посуды и упаковки, которые стали более востребованными из-за роста доставки товаров и готовой еды. Как отмечал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, из-за пандемии коронавируса выросло потребление салфеток, туалетной бумаги и других подобных изделий.

Помимо этого, высокие цены на полимерную продукцию вызваны удорожанием логистики, сбоями поставок на фоне пандемии и форс-мажорными остановками заводов в США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.07.2021, 17:38
    Гость: ABCD

    Я прекрасно помню как в прошлом году перед 1 сентября писали- "школьные принадлежности подорожали сразу на 40%..."
    Может наверное уже стоит писать только о том, что не подорожало в этом году?

  2. 19.07.2021, 17:21
    Гость: Старый

    Путинский "бизнес": покупаем за рупь, продаем за шесть. Вот на эти пять процентов и живём (с). Ах, да, чуть не забыл. Рос"стат" утверждает - инфляция 5 процентов. Что не так?

  3. 19.07.2021, 16:52
    Гость: профессор Преображенский

    \ Канцтовары подорожают к началу учебного года на 10-30%
    Это удивительно лишь для 86%, а 14% удивились, если бы канцтовары подешевели!

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