Ритейлеры сообщили о рисках сокращения ассортимента из-за мусорной реформы

Фото с сайта twitter.com

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят крупные российские торговые сети, предупредила, что инициатива Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает ряд рисков.  Об этом сообщает РБК.

Предлагаемый законопроект может спровоцировать уход торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» приведет к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента интернет-магазинов. В стране проходит реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Инициатива предполагает создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.

При этом торговым компаниям «совершенно непонятно», как будет идти сбор информации для реестра. Запрет на реализацию товаров, сведения о которых там не содержатся, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота, пишут они. Оператор мусорной реформы «Российский экологический оператор» заявил, что риска пустых полок нет, а внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам.

Согласно законопроекту, к началу 2022 года в России будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора будет постепенно расти.

Позицию АКИТ и АКОРТ поддержали представители Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Об этом рассказал Антон Гуськов, директор по связям с общественностью РАТЭК. Три ассоциации послали совместные письма в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз. В этих обращениях содержатся аналогичные замечания. Сотрудники ведомств пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2021, 21:42
    Гость: майк

    Уход в серую зону давно идет, просто ритейлеры на виду, большие такие и за 3 километра видные, им не уйти. Чиновничий магнит только в Москве работает. Не поставляйте в Москву и нет проблем

  2. 20.07.2021, 19:55
    Гость: Так они мусор забирают

    Им бабки платят,хотя мусороперерабатывающих заводов нет,то есть они просто вывозят отходы ,на свалку,ну или полигон,кому как нравится

  4. 20.07.2021, 12:49
    Гость: Расширенная ответственность

    ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?а почему не ответственность мусорщиков?

  5. 20.07.2021, 12:46
    Гость: Tecmь

    Не следует ротвейлерам доверять, это может быть опасно. Случаи уже были. В таком случае один выход: усыпить.

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