Ритейлеры сообщили о рисках сокращения ассортимента из-за мусорной реформы

11:44 20.07.2021

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят крупные российские торговые сети, предупредила, что инициатива Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает ряд рисков. Об этом сообщает РБК.

Предлагаемый законопроект может спровоцировать уход торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» приведет к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента интернет-магазинов. В стране проходит реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Инициатива предполагает создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на продажу товаров, сведений о которых нет в реестре.

При этом торговым компаниям «совершенно непонятно», как будет идти сбор информации для реестра. Запрет на реализацию товаров, сведения о которых там не содержатся, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота, пишут они. Оператор мусорной реформы «Российский экологический оператор» заявил, что риска пустых полок нет, а внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам.

Согласно законопроекту, к началу 2022 года в России будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора будет постепенно расти.

Позицию АКИТ и АКОРТ поддержали представители Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Об этом рассказал Антон Гуськов, директор по связям с общественностью РАТЭК. Три ассоциации послали совместные письма в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз. В этих обращениях содержатся аналогичные замечания. Сотрудники ведомств пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.