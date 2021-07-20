Поклонская выступила против принудительной вакцинации

13:26 20.07.2021

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что каждый гражданин должен сам принимать решение о вакцинации.

«Уже два года люди живут в таком стрессе. Все друг друга пугают. Я за то, чтобы люди укрепляли свой иммунитет, чтобы мы прекратили находиться в такой стрессовой ситуации. Каждый человек - свободный. Я за то, чтобы человек сам принимал решение – вакцинироваться ему или нет. Я за благоразумие. Нужно слушать и себя, и рекомендации врачей. Я не вакцинировалась, у меня есть для этого свои субъективные причины. Мои друзья вакцинировались, они думают, что им так легче, что они так не заболеют.

На законодательном уровне нет такого положения, которое бы предусматривало наказание за отказ от вакцинации. Каждый человек должен принимать решение сам», - цитирует слова Поклонской Накануне.ru.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что в скором времени могут быть введены санкции в отношении россиян, которые отказываются делать прививку. По словам политика, законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

«Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, - все, тюрьма, ибо вы заразили», - заявил Жириновский.