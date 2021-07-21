Памфилова назвала «подленьким» иск из-за закрытия доступа к видеонаблюдению

22:22 21.07.2021

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала «подленьким» иск «Яблока» в Верховный суд о признании незаконным постановления о закрытии всеобщего доступа к видеонаблюдению на выборах.

«На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства „диванных наблюдателей“. Трехсуточная трансляция по всей стране, естественно, обошлась бы гораздо дороже», — приводит слова Памфиловой Znak.com.

Глава ЦИК поинтересовалась, готовы ли избиратели «Яблока» «пустить такие средства на виртуальный ветер». «Надеюсь, что и партия „Яблоко“ на этот раз поработает гораздо лучше, чем обычно, когда шуму от нее больше всего, а наблюдателей — с гулькин нос», — добавила Памфилова.

14 июля стало известно, что избиратели не смогут наблюдать за выборами депутатов Госдумы с помощью видеотрансляций. Следить за выборами с помощью видеотрансляций могут только участники политического процесса: кандидатам и политическим партиям дадут доступ к служебному порталу, где будет идти трансляция с участков.