Памфилова назвала «подленьким» иск из-за закрытия доступа к видеонаблюдению
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала «подленьким» иск «Яблока» в Верховный суд о признании незаконным постановления о закрытии всеобщего доступа к видеонаблюдению на выборах.
«На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства „диванных наблюдателей“. Трехсуточная трансляция по всей стране, естественно, обошлась бы гораздо дороже», — приводит слова Памфиловой Znak.com.
Глава ЦИК поинтересовалась, готовы ли избиратели «Яблока» «пустить такие средства на виртуальный ветер». «Надеюсь, что и партия „Яблоко“ на этот раз поработает гораздо лучше, чем обычно, когда шуму от нее больше всего, а наблюдателей — с гулькин нос», — добавила Памфилова.
14 июля стало известно, что избиратели не смогут наблюдать за выборами депутатов Госдумы с помощью видеотрансляций. Следить за выборами с помощью видеотрансляций могут только участники политического процесса: кандидатам и политическим партиям дадут доступ к служебному порталу, где будет идти трансляция с участков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А голосуют разве не диванные наблюдатели?
А гарантирует только беспрепятственную легитимацию ЕР, а не наши права. Зарплату она получает от ЕР, и назначил её туда не народ а Гегемон.
О наших правах в ЦИК был разговор? нет, там только говорят о проведении выборов. Даже на сайте ЦИК НЕТ ни слова о том, что выборы призваны соблюсти права граждан и законность.
"Ютуб" забит видео о том, как в ящики массово вбрасываются бюллетени.
По всей видимости опыт с видео был признан неудачным.
Причём видео они в любом случае оставляют, но "для служебного пользования", его смогут смотреть только чиновники в специальных местах. То есть попросту ЦИК сильно сузил доступ к видео, и с деньгами это никак не связано, так как трансляция в любом случае будет идти, но только для своих.
Речь идёт о банальном отказе в доступе граждан к информации по надуманному поводу.
Но это кончено не просто так. Видимо ЦИК имеет особый вариант на случай если будет серьёзный провал с голосованием, и просто хотят это спрятать от любопытных.
1 млрд - для столицы на прозрачность выборов - много???
Несколько деревьев и пятачок, замощенный плиткой у станций метро, обходился "столице" в 3-5 млрд руб. Каждый! Всего на это бл-устройство ежегодно тратились порядка 400 млрд рублей, так то на ПЛИТКУ, а тут какие-то ВЫБОРЫ на пеньках, три дня, видимо, в масочно-перчаточной истерике? Жаба задушила Э.П., как будто "банкет" будет оплачиваться из её личного кармана, а не из народного, как обычно! А как же электронные накрутки, вот, Венедиктов говорит, будто 50% москвичей ему аж трясутся, как электронному дистанту доверяют, ну а остальным нечего там наблюдать! Да, с таким отношением к избирателям, может, вообще не стоит напрягаться, что-то организовывать, сослаться на ковидлу, перевести все в виртуальное пространство? И наблюдать будет нечего, и концов не найдут? И ругаться не надо будет на "подленькое" "яблочко"? А если что не так, известно, что ВО ВСЕМ ВСЕГДА ВИНОВАТЫ ГРАЖДАНЕ, сами виноваты, как обычно! Особенно, эти москвичи!
подпиндоское яблоко надо на зону давно уже.