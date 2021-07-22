Киев пообещал России «неминуемое поражение» из-за иска в ЕСПЧ

Фото с сайта pixabay.com

Россию в тяжбе с Украиной в ЕСПЧ, куда она ранее подала жалобу, ожидает «неминуемое поражение». Об этом объявил глава Минюста Украины Денис Малюська.

«С правовой точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — сообщил он. Глава ведомства считает, что в поданное российской стороной заявление включили «все мифы российской пропаганды».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Малюськи, отметила, что он «должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами». Захарова также добавила, что Россия выступает за защиту европейского правопорядка и рассчитывает на аполитичность и независимость ЕСПЧ.

22 июля СМИ сообщили, что Москва впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия Украины: речь о дискриминации «русскоязычного» населения, преследованиях журналистов и СМИ, зверствах в ходе так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе и других нарушениях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2021, 19:41
    Гость: Да

    Интересно, как теперь будет выкручиваться ЕСПЧ..

    Если покажет себя на стороне окраины, то мы его вообще не будем признавать, а заодно и финансировать..

    Или придется осудить окраину..

    ----

    Пари, что ли, заключить? :)

  3. 22.07.2021, 19:30
    Гость: Alex203

    Как однако "Европеец" стойку сделал. Уже и турок приплёл. Саамов небось не вспомнит.
    А Россия по любому выиграет в этом иске. Если он будет не удовлетворён - ЕСПЧ покажет своё "лицо" большинству россиян. Если будет удовлетворён - кое кому в Киеве придётся публично наплевать и на это. Они уже много на что наплевали, любопытно, кто с ними ещё дело имеет. По любому кому нибудь придётся отразить своё ...ло без макияжа.

  4. 22.07.2021, 19:29
    Гость: ark

    Самое омерзительное явление - бывший соотечественник. Предатель, как полицай во время Великой Отечественной. Чтобы лизнуть хозяину, будет гадить тем, среди кого жил раньше.

  5. 22.07.2021, 19:21
    Гость: Nordic

    Это не тот ли ЕСПЧ, что обязал РФ освободить Навального, как политического заключенного?

    Тогда в России много чего интересного об этой организации говорили. И вдруг, на тебе! оказывается она авторитетна и её вердикты для РФ важны. Так что с Навальным-то, если важны?

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