Киев пообещал России «неминуемое поражение» из-за иска в ЕСПЧ

16:14 22.07.2021

Россию в тяжбе с Украиной в ЕСПЧ, куда она ранее подала жалобу, ожидает «неминуемое поражение». Об этом объявил глава Минюста Украины Денис Малюська.

«С правовой точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — сообщил он. Глава ведомства считает, что в поданное российской стороной заявление включили «все мифы российской пропаганды».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Малюськи, отметила, что он «должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами». Захарова также добавила, что Россия выступает за защиту европейского правопорядка и рассчитывает на аполитичность и независимость ЕСПЧ.

22 июля СМИ сообщили, что Москва впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия Украины: речь о дискриминации «русскоязычного» населения, преследованиях журналистов и СМИ, зверствах в ходе так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе и других нарушениях.