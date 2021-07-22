Киев пообещал России «неминуемое поражение» из-за иска в ЕСПЧ
Россию в тяжбе с Украиной в ЕСПЧ, куда она ранее подала жалобу, ожидает «неминуемое поражение». Об этом объявил глава Минюста Украины Денис Малюська.
«С правовой точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — сообщил он. Глава ведомства считает, что в поданное российской стороной заявление включили «все мифы российской пропаганды».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Малюськи, отметила, что он «должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами». Захарова также добавила, что Россия выступает за защиту европейского правопорядка и рассчитывает на аполитичность и независимость ЕСПЧ.
22 июля СМИ сообщили, что Москва впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия Украины: речь о дискриминации «русскоязычного» населения, преследованиях журналистов и СМИ, зверствах в ходе так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе и других нарушениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, как теперь будет выкручиваться ЕСПЧ..
Если покажет себя на стороне окраины, то мы его вообще не будем признавать, а заодно и финансировать..
Или придется осудить окраину..
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Пари, что ли, заключить? :)
А не завуалированное ли это заявление со стороны России на выход из ЕСПЧ?
Как однако "Европеец" стойку сделал. Уже и турок приплёл. Саамов небось не вспомнит.
А Россия по любому выиграет в этом иске. Если он будет не удовлетворён - ЕСПЧ покажет своё "лицо" большинству россиян. Если будет удовлетворён - кое кому в Киеве придётся публично наплевать и на это. Они уже много на что наплевали, любопытно, кто с ними ещё дело имеет. По любому кому нибудь придётся отразить своё ...ло без макияжа.
Самое омерзительное явление - бывший соотечественник. Предатель, как полицай во время Великой Отечественной. Чтобы лизнуть хозяину, будет гадить тем, среди кого жил раньше.
Это не тот ли ЕСПЧ, что обязал РФ освободить Навального, как политического заключенного?
Тогда в России много чего интересного об этой организации говорили. И вдруг, на тебе! оказывается она авторитетна и её вердикты для РФ важны. Так что с Навальным-то, если важны?