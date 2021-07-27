Не привитым жителям Чечни запретили ходить в магазины и мечети

19:15 27.07.2021

Заместитель председателя правительства республики, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев сообщил, что не привитые от COVID-19 жители Чечни больше не смогут посещать магазины и мечети, а также пользоваться общественным транспортом.

По словам Усмаева, аналогичное требование будет касаться и точек розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спортивно-развлекательных объектов.

Как не прошедшие вакцинацию люди будут покупать продукты и другие товары первой необходимости, он не уточнил, отмечает РБК.

«Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», - сказал Усмаев.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что жители Чечни обязательно должны привиться. «Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%», - заявил Кадыров.

Отметим, что 27 июля в Чечне была объявлена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Привиться обязаны госслужащие, работники муниципальных и региональных органов власти, сотрудники сфер торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма. Обязательную вакцинацию также должны пройти студенты, военные, наблюдатели на избирательных участках и члены избиркомов.