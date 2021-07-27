Не привитым жителям Чечни запретили ходить в магазины и мечети

Рамзан Кадыров

Заместитель председателя правительства республики, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев сообщил, что не привитые от COVID-19 жители Чечни больше не смогут посещать магазины и мечети, а также пользоваться общественным транспортом.

По словам Усмаева, аналогичное требование будет касаться и точек розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спортивно-развлекательных объектов.

Как не прошедшие вакцинацию люди будут покупать продукты и другие товары первой необходимости, он не уточнил, отмечает РБК.

«Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», - сказал Усмаев.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что жители Чечни обязательно должны привиться. «Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%», - заявил Кадыров.

Отметим, что 27 июля в Чечне была объявлена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Привиться обязаны госслужащие, работники муниципальных и региональных органов власти, сотрудники сфер торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма. Обязательную вакцинацию также должны пройти студенты, военные, наблюдатели на избирательных участках и члены избиркомов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 00:15
    Гость: При этом

    Исландия – 76% вакцинировано полностью, одним компонентом перекололи почти всех. Страна замкнутая, удаленная от всех. ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ резкий рост заболеваемости, но ещё и абсолютный рекорд по количеству заболевших 20 июля. То есть больше, чем когда шла массовая заболеваемость до прививок.
    В Израиле, после вакцинации сначала наблюдалось падение заболеваемости почти до нуля, а теперь стабильный рост и новые смерти.
    Все чиновники помещаны на процентах. "Даёшь 60% вакцинированных!" "Выполним и перевыполним план по вакцинации!" "Дадим стране привитых сверх плана!" Лозунги в чистом виде копия лозунгов СССР по добыче угля и выплавке стали...
    Но это не главное. Главное - это бесконечные новые ограничения! Не дадим людям пользоваться транспортом - чтобы ЗАСТАВИТЬ прививаться. Не дадим людям ходить в магазины - чтобы ЗАСТАВИТЬ, нагнуть, спрессовать, вынудить, навязать. Не дадим людям идти к Богу - чтобы шли колоться!
    Только выборы ВРЕМЕННО спасли Москву от того же самого что и в Чечне. Временно, до выборов, отменены QR коды. Но после выборов...
    Направления главного удара по правам и свободам уже намечены - отрезать людей от транспорта, от продовольствия, от церквей и мечетей. Чтобы ЗАСТАВИТЬ. Ввести нормативные акты, позволяющие ЗАСТАВЛЯТЬ. Для начала ЗАСТАВЯТ делать уколы, но созданные нормативные акты будут работать при замене слова "вакцина" на любое иное, что чиновники захотят ЗАСТАВИТЬ делать потом. Это тирания.

  3. 27.07.2021, 23:29
    Гость: ВЯЧЕСЛАВ

    Если там дипломы об образовании покупаются, то что говорить о прививках? Только посмотрим насколько там больных уменьшится и сколько выплатят жертвам эксперимента.

  4. 27.07.2021, 22:57
    Гость: Ничего,эти ребята начнут действовать

    и в колонии,им теперь развязали руки полностью. Они будут нести Правду и их ведь послушают,как пострадавших за правое дело. Зря они так с ними,ой,как недальновидно...

  5. 27.07.2021, 22:25
    Гость: Так, значит, кратно бОльшим должно быть их количество,

    Чтобы поганою метлой прогнать "Его Величество"!

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