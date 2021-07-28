В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и алкоголь

08:55 28.07.2021

В Государственную думу поступил законопроект, согласно которому будет запрещено тратить детское пособие на любые товары, работы и услуги, которые не предназначены для ребенка - в частности, на табачные изделия и алкоголь, сообщает "Интерфакс".

Авторами проекта выступили депутаты Курганской областной думы. Инициатива предполагает создание специального "социального электронного счета", который будет привязан к карте "Мир" родителей или опекунов. Благодаря этому государство получит возможность контролировать транзакции по этому счету с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.

Тем самым, предполагается, что полученную финансовую поддержку станет невозможно тратить на оплату алкоголя, табака и иных товаров, перечень которых предлагается установить правительству России.

Однако, чтобы это работало, торговым организациям придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов для подключения к новой системе. На эти цели предлагается выделить деньги, сэкономленые за счет сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам. Дополнительных федеральных расходов на эту инициативу не предполагается.

Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия законопроект будет способствовать защите прав детей.