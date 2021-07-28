В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и алкоголь
В Государственную думу поступил законопроект, согласно которому будет запрещено тратить детское пособие на любые товары, работы и услуги, которые не предназначены для ребенка - в частности, на табачные изделия и алкоголь, сообщает "Интерфакс".
Авторами проекта выступили депутаты Курганской областной думы. Инициатива предполагает создание специального "социального электронного счета", который будет привязан к карте "Мир" родителей или опекунов. Благодаря этому государство получит возможность контролировать транзакции по этому счету с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.
Тем самым, предполагается, что полученную финансовую поддержку станет невозможно тратить на оплату алкоголя, табака и иных товаров, перечень которых предлагается установить правительству России.
Однако, чтобы это работало, торговым организациям придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов для подключения к новой системе. На эти цели предлагается выделить деньги, сэкономленые за счет сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам. Дополнительных федеральных расходов на эту инициативу не предполагается.
Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия законопроект будет способствовать защите прав детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Думали, Путин кичился и СМИ пиарили, про помощь семьям с детьми, в 10 тысяч рублей, понапрасну? Угу.
10 тысяч рублей, дадут, но заберут все 50.
Ничего личного, просто бизнес!
Это предлог, как не выплачивать детское пособие, вообще! (и скорее всего это произойдёт после выборов в сентябре)
Таких предлогов можно тысяча, напридумывать, например если нет у ребёнка чёрной икры на завтрак, а красной икры на обед, то такой факт можна считать для лишения детского пособия.
Мы с женой, вырастили двоих детей, в период путинского режима, ни копейки не получили от государства. Один раз в году 2006, обратились за детским пособием, так нас отшили быстро,и какой только гадости не наслушались, и что мы, тунеядцы хотим не работать а жить на детское пособие (в то время это было 50 рублей, или 3 литра бензина)
А если ребенок с ранних лет, пьет и много курит?
Как же это так: ребёнкам теперь не пить и не курить?!
У меня встречное предложение: разогнать Госдуму к ем, чтобы не мучилась (это не призыв о свержении, а забота о Госдуме — не сочтите за экстремизм!)
как еще залезть в карман гражданам...
Какой бред. С чего они взяли, что пособия тратятся на сигареты и алкоголь?