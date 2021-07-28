В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и алкоголь

В Государственную думу поступил законопроект, согласно которому будет запрещено тратить детское пособие на любые товары, работы и услуги, которые не предназначены для ребенка - в частности, на табачные изделия и алкоголь, сообщает "Интерфакс".

Авторами проекта выступили депутаты Курганской областной думы. Инициатива предполагает создание специального "социального электронного счета", который будет привязан к карте "Мир" родителей или опекунов. Благодаря этому государство получит возможность контролировать транзакции по этому счету с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра. 

Тем самым, предполагается, что полученную финансовую поддержку станет невозможно тратить на оплату алкоголя, табака и иных товаров, перечень которых предлагается установить правительству России. 

Однако, чтобы это работало, торговым организациям придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов для подключения к новой системе. На эти цели предлагается выделить деньги, сэкономленые за счет сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам. Дополнительных федеральных расходов на эту инициативу не предполагается.

Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия законопроект будет способствовать защите прав детей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 14:16
    Гость: Вадим

    Думали, Путин кичился и СМИ пиарили, про помощь семьям с детьми, в 10 тысяч рублей, понапрасну? Угу.
    10 тысяч рублей, дадут, но заберут все 50.
    Ничего личного, просто бизнес!

  2. 28.07.2021, 14:11
    Гость: В.

    Это предлог, как не выплачивать детское пособие, вообще! (и скорее всего это произойдёт после выборов в сентябре)
    Таких предлогов можно тысяча, напридумывать, например если нет у ребёнка чёрной икры на завтрак, а красной икры на обед, то такой факт можна считать для лишения детского пособия.
    Мы с женой, вырастили двоих детей, в период путинского режима, ни копейки не получили от государства. Один раз в году 2006, обратились за детским пособием, так нас отшили быстро,и какой только гадости не наслушались, и что мы, тунеядцы хотим не работать а жить на детское пособие (в то время это было 50 рублей, или 3 литра бензина)

  4. 28.07.2021, 12:47
    Гость: Прохожий

    Как же это так: ребёнкам теперь не пить и не курить?!
    У меня встречное предложение: разогнать Госдуму к ем, чтобы не мучилась (это не призыв о свержении, а забота о Госдуме — не сочтите за экстремизм!)

  5. 28.07.2021, 11:02
    Гость: Государство уже и не знает

    как еще залезть в карман гражданам...
    Какой бред. С чего они взяли, что пособия тратятся на сигареты и алкоголь?

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