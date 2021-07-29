Налоговики могут получить право блокировать активы бизнеса при проверке

09:51 29.07.2021

Налоговым органам могут дать право налагать обеспечительные меры на имущество должников до завершения проверки, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, соответствующий докумен дорабатывают Минфин совместно с Федеральной налоговой службой в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов. В первую очередь новая инициатива направлена против "уклонистов", которые после начала налоговой проверки успевают распродать имущество, вывести капитал и обанкротиться.

Таким образом Минфин рассматривает возможность наделения налоговых органов правом "фиксировать" имущество проверяемого, чтобы тот не мог использовать "лазейки для уклонения от уплаты налогов".

Сейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки — после решения о привлечении к ответственности — или если налогоплательщик не сдает отчетность. Решение принимает руководство налоговой инспекции, если достаточно оснований полагать, что иначе будет сложно или невозможно взыскать задолженность.

Обеспечительные меры делятся на два вида. Это запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налоговиков и приостановка операций по счетам.