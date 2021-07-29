Налоговики могут получить право блокировать активы бизнеса при проверке
Налоговым органам могут дать право налагать обеспечительные меры на имущество должников до завершения проверки, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, соответствующий докумен дорабатывают Минфин совместно с Федеральной налоговой службой в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов. В первую очередь новая инициатива направлена против "уклонистов", которые после начала налоговой проверки успевают распродать имущество, вывести капитал и обанкротиться.
Таким образом Минфин рассматривает возможность наделения налоговых органов правом "фиксировать" имущество проверяемого, чтобы тот не мог использовать "лазейки для уклонения от уплаты налогов".
Сейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки — после решения о привлечении к ответственности — или если налогоплательщик не сдает отчетность. Решение принимает руководство налоговой инспекции, если достаточно оснований полагать, что иначе будет сложно или невозможно взыскать задолженность.
Обеспечительные меры делятся на два вида. Это запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налоговиков и приостановка операций по счетам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мишусты нашли особняк (один из) стоимостью в 1,5 млрд. долл. Он, интересно, налоги за него заплатил??
жирную рожу накормил. Видимо, хорошо питается..
Уходим в тень!
Интересно, а популярность в народе властей после таких мер, они как хотят видеть?
И дураку понятно, что просто открыли очередную чиновничью кормушку. Заблокированные честные предприятия будут нести убыток, из за того, что их счета заблокированы. Компенсировать из за действий силовиков им никто и нечего не собирается.
Налоговые чинушки будут тянуть проверку как можно дольше, вынуждая дать им взятку и откупится. Или теперь будут действовать по указке конкурентов которые или хотят разорить чужой бизнес или его захватить.
Всё это вынудит "честных" предпринимателей всё глубже уходить в тень и иметь двойную бухгалтерию и чёрную кассу налички.
А "не честные" просто через своих прикормышей в налоговой будут заранее знать дату проверки.
Это Россия. Сама власть не четная с народом. Почему они хотят что бы народ перед ними стриптизы устраивал?
Сами творят беззаконие, а потом пытаются административным ресурсом за это наказывать других.
лазейки для уклонения от уплаты налогов
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тн "лазейки" - это Закон который позволяет осуществлять действия тем кто подвергся атаке конфискаторов.
по русски говоря, конфискаторам Закон не нравится и они хотят его Игнорировать.