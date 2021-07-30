Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах

11:15 30.07.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", - написал Собянин в своем блоге.

При этом, ношение масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. "Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократиться до минимальных значений", - пояснил Собянин. своим указом освободил жителей столицы и гостей города от обязанности носить перчатки в общественных местах. При этом ношение масок, призванных обеспечить защиту от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, осталось обязательным.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в городе, в том числе резким сокращением числа выявляемых ежедневно заражений и госпитализаций тех, кто заболел. Как отметил градоначальник, ситуация стала лучше благодаря кампании по вакцинации.