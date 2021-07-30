Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах.
"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", - написал Собянин в своем блоге.
При этом, ношение масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. "Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократиться до минимальных значений", - пояснил Собянин. своим указом освободил жителей столицы и гостей города от обязанности носить перчатки в общественных местах. При этом ношение масок, призванных обеспечить защиту от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, осталось обязательным.
Отмечается, что данное решение было принято в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в городе, в том числе резким сокращением числа выявляемых ежедневно заражений и госпитализаций тех, кто заболел. Как отметил градоначальник, ситуация стала лучше благодаря кампании по вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"пандемия" Фейк Левых - это ясно как день.
маски носят только дебилы не учившиеся в школе даже.
однако касаемо перчаток, смысл все же есть - чистая гигиена.
вот представьте сколько людей хваталось за поручень за который вы например держитесь в метро..
я знаю точно, что белые перчатки становятся темно серыми уже через полдня носки - эксперимент ставил.
количество грязи которое мы цепляем в общественных местах довольно большое.
я советую перчатки носить.
не резиновые конечно, это перебор. обычные хлопковые вполне сойдут.
Щасс,не дождётесь,хотя попадались очень ветхие старички и старушки в резине на солнце и в намордниках- здесь медицина бессильна.
А ведь теперь «базовые представления людей (по сути исковерканы) о долге, чести, профессионализме, личном достоинстве, плохом и хорошем».
Так ведь Собянин умных книжек (правильных,медицинских) не читает,откуда ему знать элементарные вещи? У него и раньше ,наверное,любимой книжкой была Сберегательная для бабла ?
Ага,болтаются под подбородком.Но,ведь он и сам в маске только позирует для фоток или видосов,а сам не дурак всякие намордники надевать.