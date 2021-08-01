В России разрешили охоту на животных из Красной книги

11:12 1.08.2021

С 1 августа в России вступают в силу два новых закона о добыче животных из Красной книги. Согласно новым правилам, теперь в исключительных случаях допускается добыча редких животных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Речь идет о федеральных законах от 22.12.2020 № 455-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <…> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира", - рассказали в министерстве.

Также добыча краснокнижных животных разрешается с целью осуществления их мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.

Закон, уточняющий нормы об охране и использовании животного мира в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, Госдума приняла и одобрила в третьем, окончательном чтении, в начале декабря 2020 года. Один из инициаторов этого закона - член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник - входит в президиум элитного "Клуба горных охотников".

Этот закон, по мнению "Гринписа России", легализует VIP-охоту на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. "Это все продолжение истории с трофейной охотой под видом научных исследований,— приводит "Коммерсант" мнение эксперта "Гринписа России" Михаила Крейндлина.— Таким образом депутаты пытаются узаконить охоту на краснокнижных животных. Найти ученого, который обоснует отстрел для науки — просто вопрос денег". По мнению эколога, такая охота не будет носить массовый характер, поскольку в законе "О животном мире" прописан запрет на действия, которые могут привести к гибели и сокращению численности: "Это будет охота для избранных, кто сможет позволить себе купить научное обоснование".