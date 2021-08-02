ВЦИОМ зафиксировал снижение политической активности до минимума за 17 лет

11:30 2.08.2021

Количество россиян, участвующих в выборах достигло минимума за 17 лет, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

В этом году об участии в выборах заявили только 22 процента, тогда как в 2004 году эта цифра была равна 55%. Причинами не желания идти на выборы называются отсутствие времени (28%), мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), а также доверие президенту страны (19%). Еще 16% респондентов заявили, что их участие в выборах ничего не изменит.

При этом отмечается рост интереса россиян к общественной жизни. Если в 2011 году таких был 61%, то сейчас — только 45%.

Исследование также зафиксировало спад тех, кто проводил избирательные кампании - с 8 до 6%, а также участников митингов и пикетов — с 5 до 3%.

Между тем за 17 лет удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении (с 9 до 20%). За последние десять лет в три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении.