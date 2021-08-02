ВЦИОМ зафиксировал снижение политической активности до минимума за 17 лет

Количество россиян, участвующих в выборах достигло минимума за 17 лет, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

В этом году об участии в выборах заявили только 22 процента, тогда как в 2004 году эта цифра была равна 55%. Причинами не желания идти на выборы называются отсутствие времени (28%), мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), а также доверие президенту страны (19%). Еще 16% респондентов заявили, что их участие в выборах ничего не изменит.

При этом отмечается рост интереса россиян к общественной жизни. Если в 2011 году таких был 61%, то сейчас — только 45%.

Исследование также зафиксировало спад тех, кто проводил избирательные кампании - с 8 до 6%, а также участников митингов и пикетов — с 5 до 3%.

Между тем за 17 лет удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении (с 9 до 20%). За последние десять лет в три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 20:01
    Гость: гостю В

    А,это дело. Испытываю радость за граждан 38-ми российских регионов,власти которых(и население видимо не поддалось)не ввели эту преступную принудиловку,от которой тяжело болеют и умирают.Они молодцы и народ их всегда поддержит,чем больше они будут сопротивляться кремлю. Они в своём праве и на своей земле,а верхушка кремлевская давно уже и чур,и ориентацию правильную потеряла-вопят-пугают и кружатся вокруг себя.Но,нам -то об этом сми не говорят с экрана,но в инете свободно есть инфа. Кстати,в Америке есть до фига штатов,Техас и Колорадо,например,где законом ЗАПРЕЩЕНО носить все эти маски и колоться всякой дрянью.Это грозит санкциями и денежными-и уголовными.Браво,америкосы,есть все-таки и человеческое достоинство-и ощущение себя гражданином,а не запуганной овцой. Уважаю.

  2. 02.08.2021, 18:56
    Гость: Питон

    Народ понял что участвовать в выборах бесполезное занятие тем более когда результат известен заранее, осенью победит ЕР с результатом 98%.

  3. 02.08.2021, 18:17
    Гость: В.

    Путин по любому поводу каждый год, призывает затянуть пояса, в то время когда только за полгода 2021 года, состояние олигархов выросло на $40 миллиардов.
    Путин опять будет через принуждение бюджетников, и шантаж, голосовать как надо.
    Увы многие ломаются и от страха потерять работу, идут делать что велят, а это чудовище только раззадоривает,страх людей.

  5. 02.08.2021, 17:46
    Гость: Всего 19%

    доверяют мошеннику? Обычно лохов в обществе не менее трети. Неужели начали умнеть?

Все комментарии (10)
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