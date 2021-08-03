Жириновский призвал вернуть дешевые колхозные рынки

12:30 3.08.2021

Владимир Жириновский призвал вернуть так называемые колхозные рынки, где каждый желающий мог бы продавать свою продукцию. Как написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале, это позволит снизить цену на «борщевой набор».

Жириновский отметил, что такие продукты, как морковь, лук, свекла, капуста и картофель, растут в средней полосе России. На рынки их могли бы везти местные предприятия, фермеры и огородники, а купить там овощи можно было бы без наценки.

Открытые фундаментальные торговые зоны не решают проблему, так как в них приходится платить аренду, которая либо слишком высокая, либо ей манипулируют, чтобы дать места "своим". Как подчеркнул политик, "большая часть этих площадей в итоге захвачена южной мафией, которая выживает с рынка простых русскиъ людей". Он привел в пример рынки в подмосковной Истре, где бабушки вынуждены торговать у входов на рынки, так как внутри мест нет.

О проблеме подорожания «борщевого набора» 21 июля говорил президент страны Владимир Путин. Он признал, что особо остро стоит ситуация именно с ростом цен на базовые продукты.