Жириновский призвал вернуть дешевые колхозные рынки
Владимир Жириновский призвал вернуть так называемые колхозные рынки, где каждый желающий мог бы продавать свою продукцию. Как написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале, это позволит снизить цену на «борщевой набор».
Жириновский отметил, что такие продукты, как морковь, лук, свекла, капуста и картофель, растут в средней полосе России. На рынки их могли бы везти местные предприятия, фермеры и огородники, а купить там овощи можно было бы без наценки.
Открытые фундаментальные торговые зоны не решают проблему, так как в них приходится платить аренду, которая либо слишком высокая, либо ей манипулируют, чтобы дать места "своим". Как подчеркнул политик, "большая часть этих площадей в итоге захвачена южной мафией, которая выживает с рынка простых русскиъ людей". Он привел в пример рынки в подмосковной Истре, где бабушки вынуждены торговать у входов на рынки, так как внутри мест нет.
О проблеме подорожания «борщевого набора» 21 июля говорил президент страны Владимир Путин. Он признал, что особо остро стоит ситуация именно с ростом цен на базовые продукты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Откуда эти мурашки без бумажки берутся? Говорят, власовцы в 1946 году прямо в шаровары перед виселицей гадили. А эти их давно уже переплюнули... У геноцида нет срока давности, муражка.
власть и действующая администрация во власти не одно и то же . В начале было слово..лох, потом лохторат.Хотите как в Париже?!Спец операция Киндер сюрприза и его подельников оборотней в погонах и без .."чистое поле " работает и кощунцев гадящим на святыни снежного хуцпаната обезвреживает на дальних подступах .
Дык они сидят под крышей ночных сторожей оборотней в погонах и без на золотых унитазах при невидимой руке рынка..сдавая на реализацию в монопоьные,иностранные торговые сети на реализации как в комиссионный магазин ща процент .
Ладно у него.. а,у его электората стабильного уже лет 30 в количестве активных 10-20%,а сколько еще пассивных,спящих ?!
Думаю,Жуковым уже не обойтись. Нужны Берия и Судоплатов,чтобы расчистить криминальные авгиевы конюшни. Южной мафии бы не было если бы не ее поддержка со стороны московских и подмосковных властей. И вообще пора менять эту власть!