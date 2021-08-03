В Ростовской области ужесточат меры против коронавируса

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Власти Ростовской области вводят требование об обязательном предоставлении сертификата о прививке, документа о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты. Требование начинает действовать с 4 августа.

Изменения в текущее постановление регионального правительства 3 августа подписал губернатор Василий Голубев.

«Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом последний документ действителен только в течение трёх календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет», — заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

«Один из трёх документов потребуется предъявить при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т.д. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно», — говорится в релизе.

Документ необходимо предъявить и при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и сотрудниам образовательных учреждений. Кроме того, сертификаты о вакцине, справки о недавно перенесенном ковиде или отрицательный результат ПЦР-теста также являются обязательным условием для посещения фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания, в том числе летние веранды. При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчётной вместимости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2021, 19:57
    Гость: Если осенью честь по чести,

    Шевельнув наконец мозгами,
    Не покончим мы с этой нечистью,
    Значит, нечисть покончит с нами!

  2. 03.08.2021, 19:04
    Гость: gvozd

    я не понял, разве Говид посещает все эти мфц?
    или это меры Против Людей?
    надо называть вещи своими именами и все само встанетна свои места..
    тем временем, в германии проходят массовые протесты против беспредела Левацкого правительства.
    и не только в германии - в париже, в лондоне, в сиднее..
    заметим, проамериканская пресса рф глухо молчит по этому поводу..

  3. 03.08.2021, 17:45
    Гость: Старый

    "ужесточат меры против коронавируса", если говорить по-русски, значит: коронавирус в наручники и "двушечку" ему "за разжигание". Именно это и написали дефективные журнализды в заголовке поста.

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