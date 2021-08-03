В Ростовской области ужесточат меры против коронавируса

16:59 3.08.2021

Власти Ростовской области вводят требование об обязательном предоставлении сертификата о прививке, документа о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты. Требование начинает действовать с 4 августа.

Изменения в текущее постановление регионального правительства 3 августа подписал губернатор Василий Голубев.

«Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом последний документ действителен только в течение трёх календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет», — заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

«Один из трёх документов потребуется предъявить при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т.д. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно», — говорится в релизе.

Документ необходимо предъявить и при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и сотрудниам образовательных учреждений. Кроме того, сертификаты о вакцине, справки о недавно перенесенном ковиде или отрицательный результат ПЦР-теста также являются обязательным условием для посещения фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания, в том числе летние веранды. При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчётной вместимости.