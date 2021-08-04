«Вася, успокойся!»: бесстрашный домашний кот прогнал дикого медведя

16:23 4.08.2021

В интернете появилось видео с отважным черным котом по кличке Вася, прогнавшем дикого медведя от лагеря, который разбили в лесу его хозяева. Видео неравного противостояния животных было снято, предположительно, в Якутии, пишет Znak.com.

Бурый медведь пришел к месту отдыха людей. Скорее всего, его привлек запах еды, которую отдыхающие готовили на костре. Но хищника не пустил в лагерь кот, вставший у него на пути. Он, выгнув спину, злобно шипел на медведя. Снимавший видео мужчина при этом спокойно, даже в шутливой форме комментировал происходящее: «Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!».

Хозяева, опасаясь за кота, звали питомца к себе, но он оставался на месте. Медведь вставал на задние лапы, топал, но не решался вступать в схватку с противником, который намного его меньше. В итоге кот одержал волевую победу, хищнику пришлось ретироваться — он ушел в лес.