Суд признал Калви виновным в растрате в банке «Восточный»

17:20 5.08.2021

Мещанский суд Москвы признал виновным основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще шестерых человек, проходящих по делу, виновными в растрате денежных средств банка «Восточный». В данный момент оглашение приговора продолжается, передает «Интерфакс».

Суд приешл к вывожду, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере, сказала судья.

Какое наказание будет избрано для подсудимых, станет известно позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4–5 лет условно для его коллег.

Дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было заведено в феврале 2019 г. Первоначально следователи квалифицировали дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем СК сменил вменяемую статью на растрату (ст.160). По версии следствия, предприниматель в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так органы расценили принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.

Заемщиком было Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok. Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже назвал себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Кредит «ПКБ банк» выдал в 2015 году в целях погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб., рассказывал в суде сам Калви.