МВД назвало число нелегальных мигрантов в России

18:56 5.08.2021

В настоящее время в России незаконно находятся свыше 700 тысяч выходцев из стран Содружества независимых государств (СНГ). При этом многие из них не торопятся урегулировать свой правовой статус.

Об этом сообщил пресс-центр МВД России по итогам встречи первого замглавы ведомства Александра Горового с послами иностранных государств, сообщает Regnum.

При этом в ведомстве отметили, что иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок, а также устраивать массовые драки, применять насилие в отношении представителей власти.

Напомним, ранее МВД предложило продлить для мигрантов сроки действия временных мер, которые позволят им до конца сентября текущего года встать на миграционный учёт, но далеко не все мигранты поспешили воспользоваться данной возможностью.