МВД назвало число нелегальных мигрантов в России

В настоящее время в России незаконно находятся свыше 700 тысяч выходцев из стран Содружества независимых государств (СНГ). При этом многие из них не торопятся урегулировать свой правовой статус.

Об этом сообщил пресс-центр МВД России по итогам встречи первого замглавы ведомства Александра Горового с послами иностранных государств, сообщает Regnum.

При этом в ведомстве отметили, что иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок, а также устраивать массовые драки, применять насилие в отношении представителей власти.

Напомним, ранее МВД предложило продлить для мигрантов сроки действия временных мер, которые позволят им до конца сентября текущего года встать на миграционный учёт, но далеко не все мигранты поспешили воспользоваться данной возможностью.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2021, 22:41
    Гость: НАрмальный пацан

    Незаконно. 700 тыщ.
    Это наверное самые тупорылые. Паспорта в пожарном порядке раздают всем желающим. Надо создать впечатление, что незаконных мало. Создали. Это как с уголовщиной,- к примеру, декриминализировали побои,- сразу преступлений стало меньше.
    Надо радоваться, не надо напрягаться...
    Надо радоваться, не надо напрягаться...
    Хорошо, замечательно, прелестно.
    Надо радоваться, не надо напрягаться...
    Надо радоваться, не надо напрягаться...

  2. 05.08.2021, 21:46
    Гость: для Белая Русь

    Всего их уже не меньше 15-17-ти миллионов,если брать и хохлов тоже,но нелегалов среди них не меньше 15ти%,вот и считай.Получается больше 2х миллионов.Просто они озвучивать это не хотят,и так превратили Рашу в проходной двор-помойку.В общем,эти нынешние буржуи РЕАЛЬНО развалили страну,а что делать дальше не знают. Знают наверняка только,что согласно закону Диалектики(это 100% верно),скоро вся эта байда закончится окончательным ФАКТИЧЕСКИМ РАЗВАЛОМ,но тогда и их не забудут "добрые россияне",кто уцелеет от их "заботы",в смысле смертоносных уколов.

  4. 05.08.2021, 21:25
    Гость: Отглас перестройки

    Аукнется тем, что наших нелегалов можно в любой момент законно депортировать, а европейских нельзя - потому как Демократия. Хихикать разрешаю.

  5. 05.08.2021, 20:54
    Гость: Ага, а когда их легализуют

    они начнут патрулировать улицы русских городов, колоть нам чудовакцины, контролировать наличие QRкодов на входах в магазины, стричь, возить в такси.. А дальше ждем закон о привилегии их детей при поступлении в ВУЗы , наряду с детьми полицаев и омона

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