Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
Программа импортозамещения, которая реализуется в России, позволит в 2,5 раза увеличить долю отечественной продукции на рынке, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом завода «Красмаш» накануне.
Исчезновение импорта, как следует из заявления министра, начнется уже в ближайшие годы: цель по увеличению доли российских товаров поставлена на 2025 год.
Локомотивом экономического развития страны, по словам Шойгу, является оборонно-промышленный комплекс. «Ещё недавно экономика Российской Федерации прочно сидела на «нефтегазовой игле» и доход государства зависел от конъюнктуры рынка энергоносителей. Была потеряна практически половина промышленного потенциала во многих отраслях экономики», - приводит его слова Finanz.ru.
«Россия представляла собой экономически отсталую, раздираемую серьёзными внутренними противоречиями страну с низким уровнем благосостояния граждан, что давало повод некоторым нашим одиозным партнёрам называть нас "страной-бензоколонкой», - отметил он.
Но теперь, как считает Шойгу, все изменилось. «Со временем удалось переформатировать социальную политику, сделать её более реальной и отвечающей нуждам простых граждан. Удалось искоренить массовую безработицу, организовать на системной основе обеспечение населения жильём. Введён материнский капитал, осуществляется материальная поддержка малообеспеченных семей», - перечислил министр.
Он подчеркнул, что изменения затронули практически все сферы государственного устройства. Это нерушимость границ России, верховенство закона, требования к представителям власти, охрана памяти о защитниках Отечества, социальные права и свободы граждан России.
«Восстанавливается промышленное производство во многих отраслях, реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты, активно развивается тяжёлая и лёгкая промышленность, сельское хозяйство», - заявил Шойгу.
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