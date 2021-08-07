Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах

Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов

Программа импортозамещения, которая реализуется в России, позволит в 2,5 раза увеличить долю отечественной продукции на рынке, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом завода «Красмаш» накануне.

Исчезновение импорта, как следует из заявления министра, начнется уже в ближайшие годы: цель по увеличению доли российских товаров поставлена на 2025 год.

Локомотивом экономического развития страны, по словам Шойгу, является оборонно-промышленный комплекс. «Ещё недавно экономика Российской Федерации прочно сидела на «нефтегазовой игле» и доход государства зависел от конъюнктуры рынка энергоносителей. Была потеряна практически половина промышленного потенциала во многих отраслях экономики», - приводит его слова Finanz.ru.

«Россия представляла собой экономически отсталую, раздираемую серьёзными внутренними противоречиями страну с низким уровнем благосостояния граждан, что давало повод некоторым нашим одиозным партнёрам называть нас "страной-бензоколонкой», - отметил он.

Но теперь, как считает Шойгу, все изменилось. «Со временем удалось переформатировать социальную политику, сделать её более реальной и отвечающей нуждам простых граждан. Удалось искоренить массовую безработицу, организовать на системной основе обеспечение населения жильём. Введён материнский капитал, осуществляется материальная поддержка малообеспеченных семей», - перечислил министр.

Он подчеркнул, что изменения затронули практически все сферы государственного устройства. Это нерушимость границ России, верховенство закона, требования к представителям власти, охрана памяти о защитниках Отечества, социальные права и свободы граждан России.

«Восстанавливается промышленное производство во многих отраслях, реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты, активно развивается тяжёлая и лёгкая промышленность, сельское хозяйство», - заявил Шойгу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.08.2021, 18:34
    Гость: Макар

    Что-то много стало Шойгу. Здесь Шойгу, Шойгу там и тут...
    Верно, в президенты его хотят назначить...

  4. 07.08.2021, 17:56
    Гость: Не трат денга

    В Тыве отличные джинсы шьют. На всю оставшуюся жизнь хватит, хоть танцуй в них, хоть кочуй.

  5. 07.08.2021, 17:44
    Гость: Когда из Внуково

    начинается посадка на самолет в Новый Уренгой, регистрацию сопровождают минимум три полицейских (кроме, естественно, двух работников аэропорта)

Все комментарии (61)
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