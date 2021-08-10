В правительстве Камчатки пресекли попытку майнинга криптовалюты

Минцифры вскрыли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства Камчатского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 

Отмечается, что попытка установки нелегального ПО была пресечена в рамках мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края.

"В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении. 

Обнаруженное ПО потенциально могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - компьютерным вирусом, который "скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".

Кроме того данное ПО могло повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров, что привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края. 

Материалы проверки, проведённой специалистами регионального министерства цифрового развития, переданы в УФСБ региона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.08.2021, 14:14
    Гость: Виталий

    Могу предположить скажем "супер" комп который обеспечивает работу тэс и некто пытался установить там ПО на майнинг ))))

  2. 10.08.2021, 13:24
    Гость: Юляка

    ...что привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края...
    что за дичайшая бредятина,а майнинг-то тут при чем вообще ???

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