В правительстве Камчатки пресекли попытку майнинга криптовалюты

09:00 10.08.2021

Минцифры вскрыли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства Камчатского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что попытка установки нелегального ПО была пресечена в рамках мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края.

"В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении.

Обнаруженное ПО потенциально могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - компьютерным вирусом, который "скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".

Кроме того данное ПО могло повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров, что привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края.

Материалы проверки, проведённой специалистами регионального министерства цифрового развития, переданы в УФСБ региона.