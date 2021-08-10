В правительстве Камчатки пресекли попытку майнинга криптовалюты
Минцифры вскрыли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства Камчатского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что попытка установки нелегального ПО была пресечена в рамках мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края.
"В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении.
Обнаруженное ПО потенциально могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - компьютерным вирусом, который "скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".
Кроме того данное ПО могло повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров, что привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края.
Материалы проверки, проведённой специалистами регионального министерства цифрового развития, переданы в УФСБ региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Могу предположить скажем "супер" комп который обеспечивает работу тэс и некто пытался установить там ПО на майнинг ))))
...что привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края...
что за дичайшая бредятина,а майнинг-то тут при чем вообще ???