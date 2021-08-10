МЧС создаст «карты спасения» для каждой машины на случай ДТП

МЧС разрабатывает новый ГОСТ, который по сути будет являться инструкцией о том, как обращаться с каждым автомобилем в случае ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Документ будет определять общие требования к кодификации, маркировке и идентификации так называемой "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. В свою очередь "карта спасения" будет содержать все необходимые сведения о самом автомобиле, а также рекомендации для экстренных служб по действию с ним в случае аварии.

Документ разработчики объясняют тем, что появляется много новых автомобилей, в том числе гибридных, оснащенных альтернативными источниками питания. При этом спасателям не всегда известны конструктивные особенности машин, что существенно затрудняет их работу во время ДТП. 

Кроме того, при работе с попавшими в ДТП машинами появляются новые ограничения, связанные не только со спасением пострадавших, но и организацией безопасности самих спасателей, отметили в МЧС. В результате «возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи», пояснили в ведомстве.

Например, распространение электроавтомобилей уже ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети машины, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания.

В связи с этим, спасатели еще до прибытия на место аварии, до начала спасательных работ, должны определить, какой автомобиль пострадал и знать все о его особенностях. 

"Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", - подчеркивают в МЧС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.08.2021, 16:21
    Гость: фёдор

    Россия уникальная страна по схемам отбора денег у народа не важно как, а важно сколько. Америка отдыхает.

  2. 10.08.2021, 15:27
    Гость: алекс

    Вот тут я совершенно согласен ,пилить болгаркой днище электромобиля под дождём или струями брандспойтов не комильфо! Кто не верит пусть проткнёт ножом аккумулятор смартфона и бросит в лужу.Просто чиновники косноязычны и не точно изъясняются. Я бы обозвал сию инструкцию так-"О мерах ТБ при спасательных работах из автомобилей оснащённых различными ТИПАМИ энергетических установок".

  3. 10.08.2021, 14:07
    Гость: ABCD

    Очередной шедевр бюрократии!
    КТО?? во время ДТП будет вспоминать их бредовые инструкции?
    ДТП это набор абсолютных случайных факторов которые происходят мгновенно и НЕ могут быть никак описаны бюрократами с их инструкциями.
    Я себе только представил -"после лобового столкновения с КАМАЗ на трассе, достаньте инструкцию и найдите соответствующий регулирующий пункт -"А. машина горит, В.машина не горит, С. вы живы, D. вы труп.. Е.машина разорванная пополам вместе с вами- покидайте машину по частям, соблюдая меры предосторожности..."" и так далее.
    Кто после ДТП будет читать этот чиновничей бред? Или они будут штрафовать за не применение этих инструкций?
    Чинушкина раса по всей видимости от безделья решила "регулирвоать" уже всё подряд.

  5. 10.08.2021, 12:16
    Гость: Правильно,

    приезжает мчсник на дтп, узнает марку автомобиля, открывает инструкцию и начинает изучать.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Владимир Зеленский
Зеленский предложил жителям Донбасса, считающих себя русскими, уехать в РФ
Заговор гастарбайтеров — они хотят 150 «тыщ» в месяц за уборку русской картошки
Заговор гастарбайтеров — они хотят 150 «тыщ» в месяц за уборку русской картошки
Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
Избранное
«Казус Протасевича и истерика Европы. Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени»
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Что такое цемент: история, химия и промышленность
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании
Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины