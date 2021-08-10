МЧС создаст «карты спасения» для каждой машины на случай ДТП

08:12 10.08.2021

МЧС разрабатывает новый ГОСТ, который по сути будет являться инструкцией о том, как обращаться с каждым автомобилем в случае ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Документ будет определять общие требования к кодификации, маркировке и идентификации так называемой "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. В свою очередь "карта спасения" будет содержать все необходимые сведения о самом автомобиле, а также рекомендации для экстренных служб по действию с ним в случае аварии.

Документ разработчики объясняют тем, что появляется много новых автомобилей, в том числе гибридных, оснащенных альтернативными источниками питания. При этом спасателям не всегда известны конструктивные особенности машин, что существенно затрудняет их работу во время ДТП.

Кроме того, при работе с попавшими в ДТП машинами появляются новые ограничения, связанные не только со спасением пострадавших, но и организацией безопасности самих спасателей, отметили в МЧС. В результате «возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи», пояснили в ведомстве.

Например, распространение электроавтомобилей уже ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети машины, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания.

В связи с этим, спасатели еще до прибытия на место аварии, до начала спасательных работ, должны определить, какой автомобиль пострадал и знать все о его особенностях.

"Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", - подчеркивают в МЧС.