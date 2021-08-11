СКР обвинил Навального в создании посягающей на права граждан организации
Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской и террористической организацией) Алексею Навальному предъявили официальное обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
«Алексею Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией». Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — говорится в релизе ведомства.
В СК сообщили, что кроме прочего, Навальный, глава «Штабов Навального» (запрещена и признана экстремистской организацией в РФ) Леонид Волков и экс-директор ФБК Иван Жданов на своих личных страницах в соцсетях и от имени фонда опубликовали «призывы к участию граждан России в несогласованных митингах в январе текущего года».
В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Оппозиционного политика приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время Навальный находится в колонии во Владимирской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Личный враг №1 так испытывает животный страх перед жуликом №1, что боится произнести вслух его фамилию.
Зато у нас остался борцун с борщевым набором!
Двойник а тройник! Двойника дааавно уже закопали......
Никогда не был сторонником Навального и всегда считал его классическим проходимцем эпохи «реформ», но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Навальный задел, пожалуй, самую болезненную тему – повальную коррупцию в эрэфии, в которую втянуты все высшие круги страны, а значит, не только верхние этажи чинов, но и вся цепочки ниже. Началось это ещё с эпохи Горби, когда развернулась «дойка» криминалом кооператоров и его покровителями во власти. Тогда же за кордон вывозились драгметаллы и редкоземельные элементы таблицы Менделеева, которых и по сей день никто не спохватился. Потом до власти дорвался Эльцин, и ставки резко возросли. В первую же волну приворизации до бюджета дошло… около 4% от вырученной суммы и без того за бесценок проданной госсобственности, и никто эту пропажу не искал и по сей день не ищет. Потом мелькнул киндер-сюприз с дефолтом, когда «исчезло» около 5 млрд. долларов, что вызвало к нему особое доверие у следующего персонажа на вершине власти. За минувшие 20 лет, когда Китай из страны третьего мира выбился в мировые лидеры (там коррупционеров просто отстреливают, несмотря ни на какие былые заслуги), с карты России исчезло более 40 тысяч населённых пунктов, закрылось более 80 тысяч предприятий (оба процесса успешно продолжаются и поныне).
Зато в эрэфии появилось более 100 абсолютно ничего не создавших долларовых миллиардеров, которые, вкупе с иными реворматорским активистами вывезли из России более 6 триллионов долларов. На эти деньги можно было бы построить новую экономику страны, родить и воспитать 60-70 млн. детей России, обеспечить интересной работой трудовое население, чей жизненный уровень поднялся бы в 3-5 раз, но ничего этого не было и в помине. Напротив, все ресурсы уходили и уходят как бы в пустоту, а большинство народа посажено на непрожиточный минимум. Вопрос о том, оседлал ли Навальный тему коррупции сам, или ему подсказали западные кураторы, предоставлявшие нужно информацию, остался без ответа. Но это не отменяет саму повальную коррупцию в стране. Если Навальный был завербован западными спецслужбами, то к нему должна была быть применена и соответствующая статья УК. А вместо этого было вымучено дело «Ив Роше», напоминавшее откровенную липу, дескать, брал много денег за перевозку продукции. Умнее ничего не смогли придумать? Пару лет тому назад из бюджета страны «пропало» около 5 триллионов (!) рублей, и никто даже не шелохнулся, в том числе тот же СКР. Ясен пень, некогда следокам заниматься этой ерундой, они всё никак не оторвутся от «дела Навального», в котором через микроскоп выискивают всё новые зацепки. Что и говорить, сыскари хорошо понимают, что не за каждого мальчика по велосипеду дают. Вот на Навальном можно и карьеру построить, и разбогатеть, могёт быть ещё и на золотой унитаз хватит.