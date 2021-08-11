СКР обвинил Навального в создании посягающей на права граждан организации

16:30 11.08.2021

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской и террористической организацией) Алексею Навальному предъявили официальное обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

«Алексею Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией». Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — говорится в релизе ведомства.

В СК сообщили, что кроме прочего, Навальный, глава «Штабов Навального» (запрещена и признана экстремистской организацией в РФ) Леонид Волков и экс-директор ФБК Иван Жданов на своих личных страницах в соцсетях и от имени фонда опубликовали «призывы к участию граждан России в несогласованных митингах в январе текущего года».

В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Оппозиционного политика приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время Навальный находится в колонии во Владимирской области.