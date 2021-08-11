Дочь актера театра «Мост» считает причиной его смерти вакцину от ковида

Светлана Богданова, дочь актера театра "Мост" Юрия Огульника, который умер после прививки "ЭпиВакКороной", написала гневный пост в Facebook, рассказав о смерти отца.

Она отметила, что до прививки ее отец был совершенно здоров.

"Да-да, трудно поверить, в свои 76 лет человек не принимал лекарств, занимался йогой и прыгал по сцене (реально - прыгал). Все, кто его знал, восхищались его моложавостью, отличной кожей и здоровым цветом лица", - сообщила Богданова.

Она подчеркнула, что отец вакцинировался из-за угрозы увольнения, так как очень любил свою работу, пишет Накануне.RU

"Еще мне говорят, папа умер, потому что иммунитет ослаб после первой дозы прививки. Отлично, а какого хрена вы гоните людей в разгар эпидемии прививаться?.. Ну, и еще. Похоронный агент сказала: на ее глазах хоронят сотни людей, сделавших первую прививку. То есть люди мрут между прививками, как мухи. Но какие СМИ об этом сейчас напишут?" - написала Богданова.

Ее отец лежал в реанимации 2,5 недели, но телефон ему не давали, а можно было поговорить только с врачом. Вскрытия не было. То, что он сделал прививку, в документах тоже не указано.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.08.2021, 02:44
    Гость: Альфа

    "....ежегодно население вымирает на 400,000 человек..."
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    Ошибаетесь, уже около миллиона в год.

  2. 12.08.2021, 01:24
    Гость: ABCD

    Меня всегда это поражало, эти люди 20 лет доводили народ самой богатой страны в мире до нищеты, 75% населения за чертой бедности и имеют доход (!) меньше чем в Мексике или Прибалтике, ежегодно население вымирает на 400,000 человек (что в семь раз больше от легендарной ковиды) и властям это пофиг! Нас травят в супермаркетах хим.реактивами в продуктах, упадочная медицина, недоступные и дорогие лекарства, уровень жизни в России на 68 месте! Между Тунисом и Алжиром. Налоговая нагрузка какая не снилась в Европе, нищенский МРОТ и зарплаты ниже Болгарии или Румынии,пенсии уже ниже чем на зачуханной Украине! В стране без своего жилья треть населения. И вдруг, они озаботились нашим здоровьем, ну прям распирает их!
    Разве тут не может быть подвоха?
    Как можно верить этой власти?
    20 лет сплошного вранья.

  3. 12.08.2021, 00:16
    Гость: Кто связался с чипом, тот

    В скором времени помрёт,
    Потому что им на нет
    Сводится иммунитет!

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