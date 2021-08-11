Дочь актера театра «Мост» считает причиной его смерти вакцину от ковида

20:16 11.08.2021

Светлана Богданова, дочь актера театра "Мост" Юрия Огульника, который умер после прививки "ЭпиВакКороной", написала гневный пост в Facebook, рассказав о смерти отца.

Она отметила, что до прививки ее отец был совершенно здоров.

"Да-да, трудно поверить, в свои 76 лет человек не принимал лекарств, занимался йогой и прыгал по сцене (реально - прыгал). Все, кто его знал, восхищались его моложавостью, отличной кожей и здоровым цветом лица", - сообщила Богданова.

Она подчеркнула, что отец вакцинировался из-за угрозы увольнения, так как очень любил свою работу, пишет Накануне.RU.

"Еще мне говорят, папа умер, потому что иммунитет ослаб после первой дозы прививки. Отлично, а какого хрена вы гоните людей в разгар эпидемии прививаться?.. Ну, и еще. Похоронный агент сказала: на ее глазах хоронят сотни людей, сделавших первую прививку. То есть люди мрут между прививками, как мухи. Но какие СМИ об этом сейчас напишут?" - написала Богданова.

Ее отец лежал в реанимации 2,5 недели, но телефон ему не давали, а можно было поговорить только с врачом. Вскрытия не было. То, что он сделал прививку, в документах тоже не указано.