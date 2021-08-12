ФСБ заподозрила куратора программы гиперзвуковых технологий в госизмене

15:18 12.08.2021

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова. Его подозревают в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники спецслужбы уже обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте Куранова на два месяца. Деталей уголовного дела источник не уточнил, поскольку оно носит секретный характер.

Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» холдинга «Ленинец». Гендиректором холдинга в 1985 году назначили Анатолия Турчака, отца секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В настоящее время Турчак-старший является президентом холдинговой компании, а пост генерального директора занимает его старший сын Борис.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы также арестовал 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по подозрению в госизмене сроком до 12 июня. Наказание по данной статье предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Свою вину Голубкин отрицает.