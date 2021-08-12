ФСБ заподозрила куратора программы гиперзвуковых технологий в госизмене

Фото с сайта facebook.com

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова. Его подозревают в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники спецслужбы уже обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте Куранова на два месяца. Деталей уголовного дела источник не уточнил, поскольку оно носит секретный характер.

Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» холдинга «Ленинец». Гендиректором холдинга в 1985 году назначили Анатолия Турчака, отца секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В настоящее время Турчак-старший является президентом холдинговой компании, а пост генерального директора занимает его старший сын Борис.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы также арестовал 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по подозрению в госизмене сроком до 12 июня. Наказание по данной статье предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Свою вину Голубкин отрицает.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2021, 01:03
    Гость: С.Б.- клевый ты чувак, Рабинович. Но,

    между нами говоря, сугубо между нами, расскажи этот анекдот Яше Кедми.

  2. 13.08.2021, 00:38
    Гость: С.Б.- чувачок "тд", тудыть твою, не устал

    еще косноязычствовать? Или, реально по другому не умеешь? Ну, тогда попроси, к примеру, Рабиновича, чтобы тебя слегка обучил словесности!

  3. 12.08.2021, 23:11
    Гость: тд

    У вчерашнего штатовского главнокомандующего козырного-трампа вообще в частностной собственности был целый всемирный конкурс красавиц..,воевал санкциями только так

  4. 12.08.2021, 22:56
    Гость: тд

    А,эффективные частные собственники невидимой рукой уже лет 25 вместо плохих советских телевизоров,ЭВМ, холодильников... производят лучше е японских ,американских ,немецких только дешевле -"они же наши"..В 2012:г РФ уже обогнала СССР по количеству производства телевизоров ,супер пупер буржуазного качества... китайских,сделанных трудящимися КНР под руководством КПК...

  5. 12.08.2021, 22:35
    Гость: Рабинович

    Вспомнил старый советский анекдот (а может и быль):
    Учёный из "оборонки" подал заявление на выезд в Израиль. Из КГБ последовал отказ: "Вам известные секретные сведения".
    - Какие секреты? - удивился учётый. - Мы от вас же получаем материалы из США. И по ним могу точно сказать, что мои работы американцам не интересы: они обгоняют нас лет на 10-15!
    - Так это и есть государственная тайна, - ответил товарищ из органов.
    ...
    Теперь серьёзно.
    С какого перепугу учёный с крупной должностью и признанием в профессиональной среде, явно не обиженный деньгами и вниманием властей, будет сливать секреты за бугор? Да ещё зная, что органы держат его под контролем?
    Конечно, мы живём в циничное время и всё может быть. Но всё-таки?
    А может он просто как-то за дружеским застольем, ляпнул в подпитии:
    - Ребята, какой гиперзвук? От этих труб никакого толку, власть просто дурачит народ.
    Вот это и было подлой, мерзкой и непростительной госизменой...

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