ФСБ заподозрила куратора программы гиперзвуковых технологий в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова. Его подозревают в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники спецслужбы уже обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте Куранова на два месяца. Деталей уголовного дела источник не уточнил, поскольку оно носит секретный характер.
Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» холдинга «Ленинец». Гендиректором холдинга в 1985 году назначили Анатолия Турчака, отца секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В настоящее время Турчак-старший является президентом холдинговой компании, а пост генерального директора занимает его старший сын Борис.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы также арестовал 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по подозрению в госизмене сроком до 12 июня. Наказание по данной статье предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Свою вину Голубкин отрицает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
между нами говоря, сугубо между нами, расскажи этот анекдот Яше Кедми.
еще косноязычствовать? Или, реально по другому не умеешь? Ну, тогда попроси, к примеру, Рабиновича, чтобы тебя слегка обучил словесности!
У вчерашнего штатовского главнокомандующего козырного-трампа вообще в частностной собственности был целый всемирный конкурс красавиц..,воевал санкциями только так
А,эффективные частные собственники невидимой рукой уже лет 25 вместо плохих советских телевизоров,ЭВМ, холодильников... производят лучше е японских ,американских ,немецких только дешевле -"они же наши"..В 2012:г РФ уже обогнала СССР по количеству производства телевизоров ,супер пупер буржуазного качества... китайских,сделанных трудящимися КНР под руководством КПК...
Вспомнил старый советский анекдот (а может и быль):
Учёный из "оборонки" подал заявление на выезд в Израиль. Из КГБ последовал отказ: "Вам известные секретные сведения".
- Какие секреты? - удивился учётый. - Мы от вас же получаем материалы из США. И по ним могу точно сказать, что мои работы американцам не интересы: они обгоняют нас лет на 10-15!
- Так это и есть государственная тайна, - ответил товарищ из органов.
...
Теперь серьёзно.
С какого перепугу учёный с крупной должностью и признанием в профессиональной среде, явно не обиженный деньгами и вниманием властей, будет сливать секреты за бугор? Да ещё зная, что органы держат его под контролем?
Конечно, мы живём в циничное время и всё может быть. Но всё-таки?
А может он просто как-то за дружеским застольем, ляпнул в подпитии:
- Ребята, какой гиперзвук? От этих труб никакого толку, власть просто дурачит народ.
Вот это и было подлой, мерзкой и непростительной госизменой...