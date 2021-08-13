Экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских, запретили въезд в Россию

МВД России запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде, сообщает РИА Новости

11 августа Вагабзаде опубликовал в интернете ролик с оскорбительными заявлениями в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского и русского народа. "Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация", - заявил он.

"Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно", - добавил Вагабзаде.

Такое же наказание будут применено к гражданину Казахстана Куату Ахметову. Он является лидером так называемых "языковых активистов" в республике, которые устраивают провокации против пожилых людей славянской внешности, а потом под угрозой насилия заставляют их извиняться на камеру. Кроме того, они проводят рейды по магазинам и государственным учреждениям и проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский, отвечают ли продавцы и госслужащие на казахском языке.

В МВД предупредили, что иностранцев, призывающих к деструктивным действиям против России, ее жителей и соотечественников за рубежом, не будут пускать в страну, так как это может угрожать общественному порядку и безопасности.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.08.2021, 13:27
    Гость: ВОТ ТАК .

    Я так понимаю это, запрещаю вам вьезд в РФ потому что вы обижаете (наших),но у себя можете продолжать?

  5. 13.08.2021, 12:08
    Гость: Гы-гы- нужно было принять его при въезде в страну

    и на лесоповал=

    А вы уверены что ему сюда НАДО?
    Считаете что все мечтают въехать в Россию?
    А лесоповал сейчас строго КОММЕРЧЕСКИЙ, а вы и не знали...

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