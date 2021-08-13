Экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских, запретили въезд в Россию

10:31 13.08.2021

МВД России запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде, сообщает РИА Новости.

11 августа Вагабзаде опубликовал в интернете ролик с оскорбительными заявлениями в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского и русского народа. "Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация", - заявил он.

"Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно", - добавил Вагабзаде.

Такое же наказание будут применено к гражданину Казахстана Куату Ахметову. Он является лидером так называемых "языковых активистов" в республике, которые устраивают провокации против пожилых людей славянской внешности, а потом под угрозой насилия заставляют их извиняться на камеру. Кроме того, они проводят рейды по магазинам и государственным учреждениям и проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский, отвечают ли продавцы и госслужащие на казахском языке.

В МВД предупредили, что иностранцев, призывающих к деструктивным действиям против России, ее жителей и соотечественников за рубежом, не будут пускать в страну, так как это может угрожать общественному порядку и безопасности.

