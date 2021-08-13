Семьям погибших и пострадавшим при крушении Ми-8 выплатят по 2 млн рублей

Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров и пилота вертолета Ми-8, упавшего на Камчатке, а также пострадавшим пассажирам по два миллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства региона. 

"Члены экипажа и пассажиры потерпевшего крушение вертолёта были застрахованы. Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по 2 миллиона рублей. Семье погибшего члена экипажа вертолёта страховая компания выплатит по 2 миллиона рублей. Размер выплаты пострадавшим будет определён в зависимости от полученных травм", - говорится в сообщении. 

Кроме того, денежная компенсация будет также выплачена авиационным предприятием "Витязь-Аэро", которому принадлежал вертолет.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2021, 14:59
    Гость: Витязь в кошачьей шкуре

    Компенсация от Витязь-Аэро должна соответствовать их представлениям по статье - халатность, приведшая к массовой гибели. Как они оценят годы их свободы от ответственности? Я бы отдал всё...

  2. 13.08.2021, 13:46
    Гость: мечтают о луне и марсе

    Когда же на Камчатке будут проложены дороги железные и с твердым покрытием,и будут построены хорошие аэродромы.?А вместо этого летают 40-летние самолеты и вертолеты,то самолет АН разбился,то вертолет в озеро упал.И все эти происшествия с большими человеческими жертвами.
    Неужели нельзя взорвать эту скалу перед аэродромом?У китайцев бы поучились.

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