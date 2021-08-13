Семьям погибших и пострадавшим при крушении Ми-8 выплатят по 2 млн рублей

12:20 13.08.2021

Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров и пилота вертолета Ми-8, упавшего на Камчатке, а также пострадавшим пассажирам по два миллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства региона.

"Члены экипажа и пассажиры потерпевшего крушение вертолёта были застрахованы. Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по 2 миллиона рублей. Семье погибшего члена экипажа вертолёта страховая компания выплатит по 2 миллиона рублей. Размер выплаты пострадавшим будет определён в зависимости от полученных травм", - говорится в сообщении.

Кроме того, денежная компенсация будет также выплачена авиационным предприятием "Витязь-Аэро", которому принадлежал вертолет.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.