Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
Масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.
"Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков. Месячные", — сказал глава государства.
А в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, в условиях засухи и порывов ветра стремительно распространяются лесные пожары, добавил он.
"Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах", — считает Путин.
Он призвал принять все неотложные меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и действовать быстро и максимально эффективно.
"Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин", — цитирует президента РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин назвал масштабы природных бедствий в России беспрецедентным. И... отправил очередную партию самолетов тушить лесные пожары в Греции и Турции!
Вопрос надо ставить иначе, кто оставил леса, без леса?
Нет никакой тайны!
Вид на происходящее со стороны:
По просторам Солнечной системы летит космический корабль под названием "Планета Земля"...
На борту корабля имеются уроды, которые посчитали себя хозяевами корабля.
Но это ещё пол-беды - уроды активно пытаются сломать корабль!
Вопрос: что нужно сделать с уродами?
Ответ: выкинуть эту мерзость за борт!
*
Биомасса Хомо Сапиенс набрала такую энергетическуж мощность, которую стали ощущать СНАРУЖИ планеты Земля.
ВРЕМЯ "Ч" (НУЛЕВАЯ ТОЧКА, КОГДА СМЕНИЛСЯ "КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ") - ВЕСНА-2020!
Именно в этот момент был вбит осиновый кол в ЧЕЛОВЕЙНИК, что означало, что жить по старому Хомо Сапиенсам ЗАПРЕЩЕНО!
Мы это услышали?
Хрена с два - мы кинулись восстанавливать то, что было нам ЗАПРЕЩЕНО!
А раз мы такие непонятливые - дубина по нашей башке бьёт со всё большей силой!
*
Вот и тётя Меркель со всякими там Бельгиями вылупили непонимающие глазки и снова ничего не понимают!
Полный идиотизм!
Самое удивительное, что никакой особой проблемы вообще не существует!
Нужно просто:
-услышать и понять сигнал;
-привести в соответствие скорости УНИЧТОЖЕНИЯ биологической жизни/природы со скоростью восстановления ПРИРОДЫ!
И это ВСЁ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ!
Нужна "Ялта-2", чтобы всем договориться о принципах сосуществования на планете Земля.
Такие ли уж они природные?? А кто оставил леса без лесничих?
А это не применение климатического оружия?