Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным

18:00 14.08.2021

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков. Месячные", — сказал глава государства.

А в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, в условиях засухи и порывов ветра стремительно распространяются лесные пожары, добавил он.

"Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах", — считает Путин.

Он призвал принять все неотложные меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и действовать быстро и максимально эффективно.

"Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин", — цитирует президента РИА Новости.