КПРФ возглавит избирательный бюллетень на выборах в Госдуму
Под первым номером в бюллетене на грядущих выборах в Государственную думу пойдет партсписок КПРФ. Такое решение было принято по итогам жеребьевки в Центризбиркоме.
Следом в бюллетене идет партия «Зеленые», третья строчка у ЛДПР. «Новые люди» получили четвертое место в бюллетене, пятое — «Единая Россия», шестое — «Справедливая Россия — За правду». Последнее место в бюллетене займет Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Всего же в жеребьевке приняли участие 14 политических партий. Их представители тянули из лототрона шарик с номером внутри. Очередность подхода к лототрону определялась преджеребьевкой. По ее завершению первой получила возможность выбрать шар также КПРФ. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Голосование на выборах различного уровня в сентябре этого года будет идти в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В это время пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
за едросов голосовать будут процентов 10-20. Это чинуши, люди в погонах и мелкие лавочники с крупными олигархами-акулами + их семейства. А в итоге эллочка-людоедка, скушав голоса КПРФ, сделает едросам 60-70%. В конце 80-х коммкнисты сами убрали из Конституции СССР статью о ведущей роли КПСС в обществе и Уже не вмешивались в выборы (от слова совсем). Что сейчас имеем? И писать не стоит: местная администрация делает % едросам ЛЮБОЙ ценой.
Вот ещё политический аппендикс. Сплошные барыги, паразитирующие на лозунгах про защиту «трудящих», и готовые продаться кому угодно, включая американское посольство.
В том, что мы так хреново живем, вины ЕР нет, — это целиком и полностью ее заслуга...
Не лототрон, а лохотрон)).. ЕР сделала финт ушами-спряталась под номером 5).. детский лепет. Все равно за неё никто голосовать не станет-нахлебалась страна полной ложкой. Хватит.
Их представители тянули из лототрона шарик с номером внутри.
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тянут из лоXотрона зарплату