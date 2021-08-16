КПРФ возглавит избирательный бюллетень на выборах в Госдуму

© KM.RU, Алексей Белкин

Под первым номером в бюллетене на грядущих выборах в Государственную думу пойдет партсписок КПРФ. Такое решение было принято по итогам жеребьевки в Центризбиркоме.

Следом в бюллетене идет партия «Зеленые», третья строчка у ЛДПР. «Новые люди» получили четвертое место в бюллетене, пятое — «Единая Россия», шестое — «Справедливая Россия — За правду». Последнее место в бюллетене займет Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Всего же в жеребьевке приняли участие 14 политических партий. Их представители тянули из лототрона шарик с номером внутри. Очередность подхода к лототрону определялась преджеребьевкой. По ее завершению первой получила возможность выбрать шар также КПРФ. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре этого года будет идти в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В это время пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2021, 15:33
    Гость: скопин

    за едросов голосовать будут процентов 10-20. Это чинуши, люди в погонах и мелкие лавочники с крупными олигархами-акулами + их семейства. А в итоге эллочка-людоедка, скушав голоса КПРФ, сделает едросам 60-70%. В конце 80-х коммкнисты сами убрали из Конституции СССР статью о ведущей роли КПСС в обществе и Уже не вмешивались в выборы (от слова совсем). Что сейчас имеем? И писать не стоит: местная администрация делает % едросам ЛЮБОЙ ценой.

  2. 16.08.2021, 15:27
    Гость: Иван Иваныч

    Вот ещё политический аппендикс. Сплошные барыги, паразитирующие на лозунгах про защиту «трудящих», и готовые продаться кому угодно, включая американское посольство.

  4. 16.08.2021, 15:01
    Гость: Гость

    Не лототрон, а лохотрон)).. ЕР сделала финт ушами-спряталась под номером 5).. детский лепет. Все равно за неё никто голосовать не станет-нахлебалась страна полной ложкой. Хватит.

  5. 16.08.2021, 14:37
    Гость: Полиграф Полиграфыч

    Их представители тянули из лототрона шарик с номером внутри.
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    тянут из лоXотрона зарплату

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