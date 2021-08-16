КПРФ возглавит избирательный бюллетень на выборах в Госдуму

14:14 16.08.2021

Под первым номером в бюллетене на грядущих выборах в Государственную думу пойдет партсписок КПРФ. Такое решение было принято по итогам жеребьевки в Центризбиркоме.

Следом в бюллетене идет партия «Зеленые», третья строчка у ЛДПР. «Новые люди» получили четвертое место в бюллетене, пятое — «Единая Россия», шестое — «Справедливая Россия — За правду». Последнее место в бюллетене займет Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Всего же в жеребьевке приняли участие 14 политических партий. Их представители тянули из лототрона шарик с номером внутри. Очередность подхода к лототрону определялась преджеребьевкой. По ее завершению первой получила возможность выбрать шар также КПРФ. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре этого года будет идти в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В это время пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.