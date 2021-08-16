Новый учебный год в школах начнется в традиционном формате
Пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что в российских школах новый учебный год начнется в традиционном (очном) формате.
«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой.
При этом Кузнецова подчеркнула недопустимость принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры. Сергей Кравцов поддержал ее позицию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
закончится?
Кузнецова довольно честна когда осторожно говорит "дистанционного формата НАЧАЛА учебного года не предполагается". Начало учебного года совпадает с выборами. По этой причине коронавирус ВРЕМЕННО НЕ НУЖЕН. Сейчас опасно злить "электорат" и у вируса нет никаких шансов. Он временно (до окончания подсчёта голосов) убрался в тайные норы. :))) Но... Как только подсчёт голосов закончится... Как только уже станет ясен расклад политических сил... Так сразу коронавирус снова СТАНЕТ НУЖЕН власть придержащим. Осмелюсь предположить что в октябре-ноябре Собянин заявит, что единственным спасением от "внезапно вновь начавшейся сто тыщщ пятьсотой волны" и единственной панацеей станут "целебные" QR коды. Притом не только в кафе и ресторанах, но и в метро и в поездах и даже в магазинах. QR коды как я думаю, будут главным "лечением" от "внезапно" появившихся новых штаммов, которые лишь дремали в период выборов и ждали итога подсчёта голосов. :)
Хорошо, если я ошибаюсь. Но что то мне подсказывает, что всё затевалось именно ради повсеместного режима QR кодов и "ковид-паспортов". Об этом просил Шваб.