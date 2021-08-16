Новый учебный год в школах начнется в традиционном формате

17:06 16.08.2021

Пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что в российских школах новый учебный год начнется в традиционном (очном) формате.

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

При этом Кузнецова подчеркнула недопустимость принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры. Сергей Кравцов поддержал ее позицию.