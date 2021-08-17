Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
В Москве на 60-м году жизни скончался главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ила» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех»).
В заявлении говорится, что конструктор скончался после тяжелой продолжительной болезни. Как отмечает РБК, причиной смерти стала онкология.
"Нам из больницы позвонили. Наши сотрудники поехали в больницу вместе с родственниками. Онкология", - рассказал изданию руководитель первичной профсоюзной общественной организации «Ила» Московской городской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Сергей Сенатов.
Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.
За вклад в развитие отечественной авиаотрасли Юрасов был награжден орденами Почета и Дружбы, а также медалью «В память 850-летия Москвы».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жаль, что такие замечательные и полезные для общества люди уходят так рано. Соболезную его родным и близким.
Помним. Скорбим. В Москве на 60-м году жизни скончался главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ила» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех»). ... Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.
В Ташкенте их производили. Теперь уже не делают.
Первый полет ИЛ 76 совершил 1971 году, когда " главному" было 10 лет от роду.
Земля "пухом"! Напишут "ковид" виновен,"побочка"."Полоса" пошла катастроф:"Ан-26","Ми-8","Бе -200",....сегодня "Ил-112",опытный экземляр. Испытатели погибли,царствие небесное!Проект советский,двигатели некудышные,поэтому и горят.Немудрено с таким "руководством"иметь везде и во всём катастрофы.Печально ,погибли высококвалифицированные специалисты."Просвета" нигде и ни в чём не видно,сплошной "борщевой набор".Жуть.