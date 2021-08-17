Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

10:57 17.08.2021

В Москве на 60-м году жизни скончался главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ила» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех»).

В заявлении говорится, что конструктор скончался после тяжелой продолжительной болезни. Как отмечает РБК, причиной смерти стала онкология.

"Нам из больницы позвонили. Наши сотрудники поехали в больницу вместе с родственниками. Онкология", - рассказал изданию руководитель первичной профсоюзной общественной организации «Ила» Московской городской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Сергей Сенатов.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.

За вклад в развитие отечественной авиаотрасли Юрасов был награжден орденами Почета и Дружбы, а также медалью «В память 850-летия Москвы».