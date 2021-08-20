Что позволено Бутиной, то запрещено Грудинину и Пивоварову?

Кандидат в депутаты Государственной Думы от «Единой России» Мария Бутина до сих пор не объяснила, за что ей платил деньги американский миллиардер

Центральная избирательная комиссия проявила удивительную оперативность в проверке кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Марии Бутиной на предмет наличии иностранных активов. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев 18 августа обещал, а уже 19-го доложил, что всё в порядке.

Хотя декларация доходов ведущей канала Russia Today свидетельствовала не в её пользу. Заглянув в неё, активисты Кировского отделения КПРФ обнаружили не только 2072561 рубль 33 копейки на банковском счету, но и зарубежные ценные бумаги. Акции 33 фирм США, Великобритании, Испании, Нидерландов, Индонезии и Мексики, а также 12186 облигаций министерства финансов Аргентины потянули на 21 654 747 рублей 83 копейки.

Между тем действующее законодательство категорически запрещает кандидатам владеть зарубежными активами. Именно акции зарегистрированной в Белизе компании Bontro LTD позволили Центризбиркому снять с дистанции третий номер предвыборного списка КПРФ Павла Грудинина. И хотя Бутина клялась, что от них избавилась, похоже, у ЦИК появились сомнения.

Ведь значение имеют ещё и сроки отказа от токсичных бумаг. Если окажется, что они проданы деловым партнёрам или любимой племяннице уже после регистрации в качестве кандидата — повод для наказания налицо. Не говоря о том, что появление в скандале вышеупомянутой племянницы, интимного друга или другого близкого лица заставит предположить, что фактический собственник остался прежним.

Кто сейчас юридический собственник акций с облигациями, ЦИК не сообщил, но в декларации есть ещё один крайне неприятный для Марии момент. Часть её прошлогодних доходов на общую сумму 65159810 рублей 20 копеек, получена от мистера Патрика Бирна из города Парк-Сити американского штата Юта. Основатель интернет-магазина Overstock.com, владелец торгующей криптовалютой компании Backlog.Com.Inc, экстравагантный миллиардер Бирн несколько лет являлся любовником Бутиной и одновременно доносил в ФБР о её работе в качестве российского лоббиста.

Поскольку, прибыв в США в качестве специального помощника зампредседателя Совета Федерации Александра Торшина, она не зарегистрировалась как иностранный агент, барышню арестовали, осудили и после 15-месячной отсидки депортировали домой.

Весёленькая картина вырисовывается! Мария вернулась в Россию 26 октября 2019 года, а бывший возлюбленный и осведомитель ФБР продолжал её финансировать и в 2020-м! Интересно, за что? Может, имел место лоббизм уже американских компаний типа Backlog.Com.Inc? Или кого похуже: вроде того же Федерального бюро расследований или Центрального разведывательного управления?

Думаю, проверить стоит. В любом случае деньги от мистера Бирна достаточный повод для указания в бюллетене по округу Бутиной о выдвижении тут иностранного агента. Можно и список «Единой России» такой надписью украсить. Вон, «Яблоко» выдвинула в Думу гражданина Андрея Пивоварова и получила соответствующее клеймо. Потому что Пивоваров экс-координатор «Открытой России» * Михаила Ходорковского. Я полагаю, что директор ФБР Кристофер Рей — вражина посерьёзнее беглого криминального олигарха.

* признана нежелательной организацией.