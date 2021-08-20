В России рассказали о резком подорожании гробов и крестов

12:05 20.08.2021

В России существенно выросли цены на похоронные товары, в частности на гробы, металлические оградки, кресты и памятники, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, производители гродов повысили в августе стоимость своей продукции на 30-60%. Так, если в июле закупочная стоимость самого простого деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то в августе она составила 9,2 тысячи. Более дорогие образцы подорожали с 15 тысяч рублей до 20-25 тысяч.

Как отмечают представители рынка, столь заметное повышение цен происходит впервые за десять лет. Ранее цены на гробы росли в пределах инфляции.

Цены на другие похоронные товары, такие как оградки, кресты и памятники в среднем выросли на 15%.

По словам производителей ритуальной продукции, "это не последнее повышение". В частности оно связано с запретом на экспорт необработанной древевины с 1 января 2022 года, что привело к росту ее стоимости в два раза. Также они отметили, что строительный брус по сравнению с летом 2020 года вырос с 11-13 тысяч до 24-26 тысяч рублей за 1 куб.м, обрезная доска - с 9,5 тыс. до 19 тыс. руб. за 1 куб.м.