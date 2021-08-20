«Дождь» и «Важные истории» внесены в реестр СМИ-иноагентов

18:48 20.08.2021

Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» и юридическое лицо издания «Важные истории» Istories fonds (зарегистрировано в Латвии) в реестр иностранных агентов.

В список попали также и семь физических лиц: Степан Петров, Роман Анин (главный редактор «Важных историй»), редакторы и авторы издания Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

При этом главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил «Интерфаксу», что канал не уведомляли о внесении в реестр иноагентов.

«Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял», - сказал Дзядко.