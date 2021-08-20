«Дождь» и «Важные истории» внесены в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» и юридическое лицо издания «Важные истории» Istories fonds (зарегистрировано в Латвии) в реестр иностранных агентов.
В список попали также и семь физических лиц: Степан Петров, Роман Анин (главный редактор «Важных историй»), редакторы и авторы издания Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.
При этом главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил «Интерфаксу», что канал не уведомляли о внесении в реестр иноагентов.
«Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял», - сказал Дзядко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наташка Синдеева является подружкой Наташки Тимаковой (пресс-секретутки экс-президента Димона Медведева), которая и протащила этот гнидн ик в кремлёвский пул, из которого их под..опником вышвырнули в этом году.
кстати, я еще сторонник наказания таких иноагентов ссылкой фигурантов Сибирь в Туруханск как Сталина и без права возвращения.Хрущев разрешил вернутся и что в итоге? сепары и конфликты!!!
Следующие Ухо Мацы?)))
Смотрел я пару раз их передачи по поводу событий в Белоруссии. Не знаю, в каком стиле они критикуют российскую власть, но полив Лукашенко и его действий у них был знатный и воняло здорово.
В любой недружественной стране действия властей по претеснению СМИ-это беспредел. В России все демократично. Никто ни кого не закрывает. Правда же?