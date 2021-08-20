«Дождь» и «Важные истории» внесены в реестр СМИ-иноагентов

Здание Минюста

Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» и юридическое лицо издания «Важные истории» Istories fonds (зарегистрировано в Латвии) в реестр иностранных агентов.

В список попали также и семь физических лиц: Степан Петров, Роман Анин (главный редактор «Важных историй»), редакторы и авторы издания Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

При этом главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил «Интерфаксу», что канал не уведомляли о внесении в реестр иноагентов.

«Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял», - сказал Дзядко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.08.2021, 22:49
    Гость: Дождь из д..рьма прекратился)))

    Наташка Синдеева является подружкой Наташки Тимаковой (пресс-секретутки экс-президента Димона Медведева), которая и протащила этот гнидн ик в кремлёвский пул, из которого их под..опником вышвырнули в этом году.

  2. 20.08.2021, 22:10
    Гость: рваполь

    кстати, я еще сторонник наказания таких иноагентов ссылкой фигурантов Сибирь в Туруханск как Сталина и без права возвращения.Хрущев разрешил вернутся и что в итоге? сепары и конфликты!!!

  4. 20.08.2021, 21:20
    Гость: Личный опыт

    Смотрел я пару раз их передачи по поводу событий в Белоруссии. Не знаю, в каком стиле они критикуют российскую власть, но полив Лукашенко и его действий у них был знатный и воняло здорово.

  5. 20.08.2021, 20:41
    Гость: Вячеслав

    В любой недружественной стране действия властей по претеснению СМИ-это беспредел. В России все демократично. Никто ни кого не закрывает. Правда же?

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