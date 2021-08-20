Школьные учителя назвали систему образования в России устаревшей

09:34 20.08.2021

Большая часть российских учителей (71%) считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей, пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного международной образовательной компанией «ЯКласс» и «Сколково».

Из тех, кто считает систему образования устаревшей, 55% говорят о том, что она устарела частично и 16% считают что она устарела полностью. Только 29% назвали образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда.

Кроме того 33% учителей отметили, что сегодня школа занимается не образованием, а "натаскиванием" на сдачу ОГЭ/ЕГЭ. Из негативных изменений за последние годы педагоги называют увеличение объема бумажной работы (29%), появление лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учеников и учителей (20%), ненормированная нагрузка на учителей и школьников (17%), падение качества учебных материалов (10%).

Лишь 6% респондентов считают, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания.

В школьную программу целесообразно ввести психологию, заявили 25% опрошенных, 18% хотели бы добавить финансовую грамотность, по 13% респондентов считают, что школьников следует обучать цифровой грамотности и эмоциональному интеллекту.