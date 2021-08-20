Школьные учителя назвали систему образования в России устаревшей
Большая часть российских учителей (71%) считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей, пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного международной образовательной компанией «ЯКласс» и «Сколково».
Из тех, кто считает систему образования устаревшей, 55% говорят о том, что она устарела частично и 16% считают что она устарела полностью. Только 29% назвали образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда.
Кроме того 33% учителей отметили, что сегодня школа занимается не образованием, а "натаскиванием" на сдачу ОГЭ/ЕГЭ. Из негативных изменений за последние годы педагоги называют увеличение объема бумажной работы (29%), появление лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учеников и учителей (20%), ненормированная нагрузка на учителей и школьников (17%), падение качества учебных материалов (10%).
Лишь 6% респондентов считают, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания.
В школьную программу целесообразно ввести психологию, заявили 25% опрошенных, 18% хотели бы добавить финансовую грамотность, по 13% респондентов считают, что школьников следует обучать цифровой грамотности и эмоциональному интеллекту.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Русский язык был устно и письменно. 8 класс ( диктант, изложение) на выбор 10 класс сочинение
Химия были устные. С билетиками
А ты не пробовал, после универа работать по специальности которой тебя обучали? Сотням, а то и тысячам сродных рабочих и научных направлений в универах обучить невозможно. Обученный человек имеющий базовые знания легко осваивает иные направления деятельности.
На начальников участков и цехов тоже в универах не учат, но они однако имеют место быть на производстве. А вот инженерам, технологам, конструкторам работающим по специальности знания полученные в универе НУЖНЫ.
Если ты в универе (универы бывают разные, технические, гуманитарные, медицинские, сельскохозяйственные и пр.), забудешь то чему тебя учили в школе, то ты тогда ни писать, ни читать, ни считать не должен уметь. Этакий пустой флакон с глазами.
Тебе очевидно в жизни, с твоим мЫшлением, достаточно трех классов сцпш. Но не всем так повезло.
Это юрок смотря где ты свой хлеб насущный зарабатываешь.
Офисному планктону и дояркам это действительно не надо. Им нужен иной объем знаний, без которого они не смогут выполнять своиобязанности.
Так можно договориться до того, зачем нужна литература, с ее стихами, поэтами и писателями, зачем нужна георгафия, история и ...
Ломоносов, в отличии от тебя, в свое время по этому поводу так сказал:
- Математику уж затем учить нужно, что она ум в порядок приводит.