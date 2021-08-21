МИД РФ посчитал странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «с недоумением узнала об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт г.Сеута».

«Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», - отметила она.

При этом Захарова отметила, что данные действия противоречат подписанной между странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве. По ее мнению, таким образом Испания желает продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.08.2021, 00:37
    Гость: чяарпиво

    Испания дура восстание в Каталонии переключало внимание Испании с оккупированного англо - саксами Гибралтара на Каталонию и не видать им Гибралтара!!!!!!!11111

  2. 22.08.2021, 00:35
    Гость: dsfhjklhj

    Чего странного то? в 1939г. победил франко, а не Республиканцы!!??!!
    А даже и Республиканцы то что вы хотите после 1991-1993гг .? Кстати испанец возглавлял НАТО в момент начала бомбежек сербов 1999 и очень этому радовался.

  3. 21.08.2021, 23:37
    Гость: Рабинович

    В МИДе недоумевают?
    Мария Захарова не смотрит телевизор?
    Она не знает, что страны НАТО - злобные агрессоры, мечтающие захватить наши природные богатства?
    Она не знает, что Европа кишит геями, которые с вожделением смотрят на российских моряков?
    Она не знает, что Сеута - перевалочный пункт для нелегальных африканских мигрантов, которые могут запросто захватить любой корабль?
    Нет, МИД должен не удивляться, а сказать испанским властям спасибо.
    А вот в ФСБ следовало бы задуматься: с какой целью командир корабля хотел зайти в НАТОвский порт?
    Не попахивает ли здесь изменой?...

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