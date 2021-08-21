МИД РФ посчитал странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт

19:41 21.08.2021

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «с недоумением узнала об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт г.Сеута».

«Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», - отметила она.

При этом Захарова отметила, что данные действия противоречат подписанной между странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве. По ее мнению, таким образом Испания желает продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году.