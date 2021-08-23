В России признали нежелательными ряд религиозных организаций

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность ряда религиозных организаций из Латвии и Украины.

Данное решение было принято в отношении следующих организаций: Международное христианское движение «Новое поколение», «Евангельская христианская церковь "Новое Поколение"» (Латвия); Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение», Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение» (Украина).

По мнению Генпрокуратуры, деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что данным организациям запрещено создавать структурные подразделения, а дейтельность текущих должна быть прекращена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2021, 23:03
    Гость: Вот,молодец.

    Когда убивали
    Алексия 2,рассчитывали на такие коменты в будущем,как раз.

  3. 23.08.2021, 22:18
    Гость: Рабинович

    30 лет назад Россия (точнее, её власть) ещё не дошла до той стадии деградации, когда деятельность нескольких христиан из Латвии "представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ".
    Вспомните историю с шаманом Габышевым или отцом Сергием. А мистический страх перед фамилией "берлинского пациента"?
    Это диагноз.
    Тут уж никакие молитвы не помогут.

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