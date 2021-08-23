В России признали нежелательными ряд религиозных организаций

30 лет назад Россия (точнее, её власть) ещё не дошла до той стадии деградации, когда деятельность нескольких христиан из Латвии "представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ".

Вспомните историю с шаманом Габышевым или отцом Сергием. А мистический страх перед фамилией "берлинского пациента"?

Это диагноз.

Тут уж никакие молитвы не помогут.