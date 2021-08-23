В России признали нежелательными ряд религиозных организаций
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность ряда религиозных организаций из Латвии и Украины.
Данное решение было принято в отношении следующих организаций: Международное христианское движение «Новое поколение», «Евангельская христианская церковь "Новое Поколение"» (Латвия); Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение», Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение» (Украина).
По мнению Генпрокуратуры, деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщает «Интерфакс».
Также отмечается, что данным организациям запрещено создавать структурные подразделения, а дейтельность текущих должна быть прекращена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда убивали
Алексия 2,рассчитывали на такие коменты в будущем,как раз.
Если честно, то и израильскую секту РПЦ тоже стоит нагнать из страны.
30 лет назад Россия (точнее, её власть) ещё не дошла до той стадии деградации, когда деятельность нескольких христиан из Латвии "представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ".
Вспомните историю с шаманом Габышевым или отцом Сергием. А мистический страх перед фамилией "берлинского пациента"?
Это диагноз.
Тут уж никакие молитвы не помогут.
Бойся данайцев дары приносящих.
Всю эту шваль надо было разгонять еще 30 лет назад.