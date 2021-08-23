Внучка Александра Лукашенко поступила в МГУ, сдав экзамен на 47 баллов
Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).
На какой именно факультет она поступила, неизвестно. Однако девушка сдала два экзамена — по русскому языку на 90 баллов и по обществознанию на 47 баллов (средний балл 65). Экзамены она сдавала как иностранный абитуриент, пишет Znak.com.
Девушка участвовала в специальной олимпиаде «Ломоносов», победители которого при поступлении имеют преимущества.
Анастасия — дочь среднего сына Лукашенко Дмитрия. О том, что она вместе с сестрой Дарьей решила поступить в МГУ, стало известно еще в 2020 году. Тогда девушки забрали свои документы из лицея Белорусского государственного университета.
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Умные люди не путают патриотизм с идиотизмом.
Из социалистической Белоруссии с самым лучшим в мире советским образованием, ехать учится в феодальную РФ с разрушенным егэшным образованием? Видать, серьезные причины заставляют её не учится на родине. Страшно?