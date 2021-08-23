Внучка Александра Лукашенко поступила в МГУ, сдав экзамен на 47 баллов

21:10 23.08.2021

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).

На какой именно факультет она поступила, неизвестно. Однако девушка сдала два экзамена — по русскому языку на 90 баллов и по обществознанию на 47 баллов (средний балл 65). Экзамены она сдавала как иностранный абитуриент, пишет Znak.com.

Девушка участвовала в специальной олимпиаде «Ломоносов», победители которого при поступлении имеют преимущества.

Анастасия — дочь среднего сына Лукашенко Дмитрия. О том, что она вместе с сестрой Дарьей решила поступить в МГУ, стало известно еще в 2020 году. Тогда девушки забрали свои документы из лицея Белорусского государственного университета.