Зюганов призвал удвоить пенсии, стипендии и зарплаты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей всем пенсионерам является недосточной мерой и призвал удвоить пенсии и стипендии.

«Что касается прибавки, ну прибавка-то эта на один месяц, а есть надо каждый день, лечиться каждый день. Удвойте пенсии, зарплаты и стипендии», - цитирует слова Зюганова ТАСС.

Также он напомнил о разработанных КПРФ законодательных инициативах, которые призваны улучшить положение россиян. В частности, речь идет о доведении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 25 000 рублей, введении прогрессивной шкалы налогообложения и «разумном распределении» нефтегазовых доходов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.08.2021, 23:18
    Гость: Парацельс

    Когда Вас будут опускать в недра в деревянном макинтоше, то это и будет означать что теперь недра будут принадлежать Вам)) вечно))

  5. 25.08.2021, 23:16
    Гость: Парацельс

    Бюджет РФ составляет 25% от ВВП в то время как в Европе 50%!!!!!!
    Как минимум бюджет должен быть в 2 раза больше!!!
    Зюганов правильно говорит!!!!

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