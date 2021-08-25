Зюганов призвал удвоить пенсии, стипендии и зарплаты
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей всем пенсионерам является недосточной мерой и призвал удвоить пенсии и стипендии.
«Что касается прибавки, ну прибавка-то эта на один месяц, а есть надо каждый день, лечиться каждый день. Удвойте пенсии, зарплаты и стипендии», - цитирует слова Зюганова ТАСС.
Также он напомнил о разработанных КПРФ законодательных инициативах, которые призваны улучшить положение россиян. В частности, речь идет о доведении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 25 000 рублей, введении прогрессивной шкалы налогообложения и «разумном распределении» нефтегазовых доходов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уже удвоил зарплаты?
а в общем-то у нас других-то ведь и нет))
Ленин сам-то кто был?)))
наверное знал хорошо эту тему))
Когда Вас будут опускать в недра в деревянном макинтоше, то это и будет означать что теперь недра будут принадлежать Вам)) вечно))
Бюджет РФ составляет 25% от ВВП в то время как в Европе 50%!!!!!!
Как минимум бюджет должен быть в 2 раза больше!!!
Зюганов правильно говорит!!!!